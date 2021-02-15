Задержаниям не нашли альтернативу

В Казани 14 февраля напротив кремля прошел согласованный с властями митинг «против задержаний и репрессий». Его организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта», но к акции присоединились в том числе сторонники Алексея Навального и члены КПРФ. Митинг из-за коронавируса был согласован лишь на 200 человек, но еще несколько сотен человек стояли за ограждениями. Протестующие требовали освободить политических заключенных и кричали «Путин — не наш президент». После акции были задержаны девять активистов «Социалистической альтернативы». Полиция заявила, что на митинге у них был плакат, не соответствующей «официальной цели публичного мероприятия».



Митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» начался в 12:00. Власти Казани согласовали акцию на площади Тысячелетия напротив кремля — рядом с цирком и центральном стадионом. С трибун доносилась громкая музыка, которая перебивала выступающих на митинге. Оказалось, что в это же время на стадионе проходили «Веселые старты» для воспитанников спортивных школ.

Акция была организована представителями «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Однако в ней также принимали участие члены КПРФ, которым не согласовали протезные акции 23 февраля, а также сторонники Алексея Навального. Поводом для митинга стали задержания на несогласованных акциях в поддержку оппозиционера, которые прошли по всей России 23 и 31 января. В Казани тогда задержали и подвергли штрафам и арестам более 600 человек. Больше задержаний было только в Москве и Санкт-Петербурге.

Оппозиционный митинг из-за пандемии COVID-19 был согласован лишь на 200 человек. Но еще несколько сотен наблюдали из-за ограждений, установленных на площади. Их не пускали «внутрь», поскольку счетчики на рамках в совокупности показывали, что через них прошли больше заявленной численности. Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин сказал «Ъ-Казань», что всего на площадь пришли «несколько тысяч». В своей оценке он исходил из того, что многие приходят и уходят, потому на улице холодно (температура в Казани понизилась до -13 градусов). Власти официальную оценку числа участников митинга не давали.

Открыл митинг бывший председатель татарстанского отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов. Его главным требованием стало освобождение политических заключенных, а также проведение политических реформ. А Руслан Зинатуллин говорил о том, что из-за ситуации в стране многие «люди хотят уехать», а, «как правило, уезжают лучшие». В конце его выступления толпа несколько раз прокричала «Путин — не наш президент».

На акции были и другие лозунги. Например, «Любовь сильнее пыток», «Против фальсификаций выборов», «Нет нарушения прав и свобод граждан». Было требование отставки президента России Владимира Путина. Выступающие и участники акции постоянно скандировали «Россия будет свободной».

Митинг продолжался около двух часов и закончился мирно. Однако уже после акции на улице Баумана полиция задержала группу из девяти человек и доставила в отдел «Япеева». Молодые люди и девушки оказались членами движения «Социалистическая альтернатива», которые принимали участие в митинге. У активистов на акции был плакат с карикатурой президента России и надписью «Новому царю — новый 1917». А один из них выступил с трибуны и говорил о «режиме коррупционеров и олигархов».

Позднее выяснилось, что претензии у полиции были к другому плакату — о женской забастовке «против режима, угнетения и нищеты». В движении «Социалистическая альтернатива» пояснили, что во время митинга активистов просили закрыть дату планируемой забастовки, что «они и сделали сразу после этого требования». Однако затем, по данным движения, полиция стала утверждать, что сотрудник исполкома «ультимативно требовал» свернуть баннер.

В итоге на членов движения Анастасию Пузакову и Ксению Безденежных составили протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации). В документе (копия есть у «Ъ-Казань», плакат, который развернули девушки, по мнению полиции, «не соответствует официальной цели проводимого публичного мероприятия». Их отвезли в Вахитовский райсуд. Девушкам назначили штрафы в размере 10 тыс. руб.

Еще на одного активиста Джавида Мамедова составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По данным «Социалистической альтернативы», молодого человека оставили на ночь в отделе полиции. Ему может грозить административный арест. Еще шесть активистов отпустили из отдела полиции без составления протоколов.

Напомним, что Казань стала единственным городом, где власти согласовали акцию оппозиции. Подавать уведомления о публичных мероприятиях протестующих ранее убеждал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который даже лично приходил на акцию в поддержку Алексея Навального. В воскресенье по итогам согласованной акции министр заявил, что «многие регионы России следили за тем, как в Казани пройдет согласованный митинг». «Люди собрались, выступили, все было мирно, цивилизованно. Да, это возможно! Не люблю крайности, в том числе, идеалистические, но могу сказать — рад, что шаг за шагом мы находим тот самый диалог»,— написал господин Фаттахов в социальных сетях.

Кирилл Антонов