ФСБ задержала участников террористической ячейки в Новосибирске и Томске

Сотрудники ФСБ задержали участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена в РФ) в Новосибирске и Томске. Один из них — гражданин России, другой — одной из стран ближнего зарубежья. Они заключены под стражу.

Задержанные подозреваются в финансировании террористической деятельности. По данным ФСБ, в 2020 году они переводили деньги на банковские карты, используемые для нужд террористов.

«УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности»,— сообщило управление ФСБ по Новосибирской области (цитата по ТАСС).

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).