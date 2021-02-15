Сирия заявила о попытке Израиля нанести удар по окраинам Дамаска

Вооруженные силы Сирии заявили об отражении «израильской агрессии» в небе над Дамаском, сообщает государственное агентство SANA. Позднее Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил сообщил, что самолеты Израиля пролетели над Голанскими высотами, чтобы нанести удар по объектам на окраине сирийской столицы.

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет в воздухе, передает Reuters. «Наши силы ПВО продолжают отражать израильские ракетные атаки в небе над столицей»,— сообщила армия. Информации о пострадавших нет. Сирийская армия не уточняет, какие именно объекты стали целью атаки.