Лизинга убыло

Рынок лизинга в прошлом году упал впервые за пять лет — на 6%. Причиной стало тяжелое положение в корпоративных капиталоемких сегментах, прежде всего авиационном и железнодорожном, на фоне пандемии. Драйвером же рынка выступил розничный автомобильный лизинг. В этом году ситуация, скорее всего, останется непростой и падение может продолжиться. Хотя ряд экспертов ожидают оживления, в том числе в наиболее кризисном авиационном лизинге.

“Ъ” ознакомился с исследованием рынка лизинга, подготовленным «Эксперт РА» при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации. В нем говорится, что в 2020 году объем нового бизнеса (то есть стоимость переданных клиентам за период времени предметов лизинга без НДС) лизинговых компаний сократился впервые с 2015 года. Снижение составило 6%, до 1,4 трлн руб. Ситуация усугубилась к концу года: в четвертом квартале падение составляло уже 9%.

Существенно снижение показателей продемонстрировали три крупнейшие компании — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 12%), «Сбербанк Лизинг» (на 34%), «ВТБ Лизинг» (на 10%). Сокращение объема нового бизнеса привело к падению их доли на рынке на 5 процентных пунктов (п. п.), до 31%, отмечают в «Эксперт РА». Основной удар пришелся на корпоративный сегмент, прежде всего на авиационный и железнодорожный лизинг (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года), которые составляют около половины портфеля российских участников рынка (оценивается исходя из задолженности лизингополучателя по текущим сделкам).

«Наибольшее снижение показателей нового бизнеса у нас произошло в капиталоемких отраслях»,— говорит гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер. «В связи с локдауном из-за пандемии во втором квартале прошлого года были отложены либо полностью остановлены масштабные инвестпроекты»,— добавляет гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров.

Вместе с тем ряд экспертов с оптимизмом смотрят на судьбу наиболее провалившихся сегментов. За счет эффекта низкой базы в этом году в авиационном лизинге возможен «значительный рост», не менее 20%, полагает старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Гендиректор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко и Дмитрий Ивантер возлагают надежды в этом плане на региональные авиаперевозки. «Ситуация улучшится во второй половине года, а в следующем году рынок начнет восстановление»,— соглашается гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов.

Железнодорожный сегмент пока выглядит менее перспективным. По прогнозам господина Коршунова, в 2021 году лизинг этой техники может обвалиться еще на 10%, начала восстановления он ожидает не раньше 2022 года. Околонулевых темпов роста ждут Рустем Мухамедов и управляющий директор ГК «Альфа Лизинг» Ольга Гришина. «Мы видим перспективы роста рынка к 2023–2024 годам, когда откроется Восточный полигон и в целом закончится нижняя часть цикла рынка грузовых железнодорожных перевозок»,— полагает господин Ивантер.

Зато все участники солидарны, что драйвером отрасли останется сегмент грузовых и легковых автомобилей, прежде всего розничного направления. «За последние пять лет среднегодовой темп роста (CAGR) продаж новых легковых автомобилей составляет около 0,5%, коммерческих — около 2%. Вместе с тем автолизинг в денежном и количественном выражении рос в эти пять лет двузначными темпами»,— поясняет гендиректор «Европлана» Александр Михайлов.

По словам топ-менеджера, продолжению роста в сегменте легковых автомобилей будет способствовать недостаточное проникновение лизинга в продажах (около 12% в России против более 30% в развитых странах), а также необходимость обновления автопарка, средний возраст которого превышает 10–12 лет. Впрочем, по словам госпожи Гришиной, в сегменте грузовых автомобилей проникновение лизинга уже составляет около 60–70%, поэтому «динамика роста в грузовом сегменте будет небольшая».

В целом же, по мнению господина Коршунова, объем нового бизнеса после снижения в 2020-м начнет восстанавливаться в 2021 году, демонстрируя рост на 10–15%. Поддержку рынку, добавляет топ-менеджер, могут оказать и другие сегменты по мере восстановления экономики и роста цен на энергоносители, например лизинг оборудования для добычи нефти и газа.

Илья Усов