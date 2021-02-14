Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Милоша Раонича (14-е место в рейтинге ATP) в матче четвертого круга Australian Open. Матч длился почти три часа и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 6:4.

Одержав эту победу, 33-летний Джокович в 300-й раз выиграл матч на турнирах серии Большого шлема. В следующий раз он сыграет с теннисистом из Германии Александром Зверевым (7-е место).

Ранее в четвертьфинал вышел российский теннисист Аслан Карацев (114-е место в рейтинге). В четвертьфинале он сыграет с болгарином Григором Димитровым (21-е).

Australian Open завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн. Матчи проходят в Мельбурне без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса.

О выступлении россиян на Australian Open — в материале “Ъ” «Даниил Медведев дорос до пятого сета».