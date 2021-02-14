Тепло в дома жителей Юбилейного микрорайона Краснодара должны вернуть к 20:00

Экстренный ремонт в котельной РОК-1, снабжающей теплом и горячей водой жителей Юбилейного и Фестивального микрорайона Краснодара, завершат в районе 16 часов 14 февраля. Об этом в Telegram-канале написал глава краевого центра Евгений Первышов.

По словам заместителя гендиректора АО «АТЭК» Андрея Ковалева, после этого начнется заполнение системы теплоносителя – соответственно, тепло и горячая вода в домах жителей появятся к 18 – 20 часам.

«Если не обратить внимание на мелкие неполадки, тогда последствия могли повлечь за собой выход из строя теплоносителя на очень долгий период»,– отметил Евгений Первышов.

Он подчеркнул, что АТЭК правильно решил провести профилактический ремонт в котельной – это позволило избежать порыва теплотрассы, однако назвал неправильным, что АТЭК вовремя не проинформировал жителей микрорайонов и управляющие компании.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 14 февраля 2021 года стало известно, что в Юбилейном микрорайоне проводят экстренные профилактические работы на крупнейшей в городе котельной. Это произошло после того, как во время обхода тепловых сетей вечером 13 февраля 2021 года бригада тепловиков заметила странный пар в котельной РОК-1, которая отвечает за обогрев Юбилейного и Фестивального микрорайонов города.

На место выехала специализированная техника. Сейчас экстренные профилактические работы проводят 25 человек и пять единиц техники.

«Еще бы час-два промедления, и последствия могли быть более критичными. Без тепла и горячей воды могли бы остаться около 100 тыс. жителей. Сейчас делается все возможное, чтобы локализовать место утечки и не допустить распространения далее»,– прокомментировали в «Краснодартеплоэнерго».

Между тем, в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения жителей, которые заявляли, что тепло в домах в Юбилейном микрорайоне отключили еще 13 февраля. С их слов, специалисты АТЭК сначала обещали восстановить теплоснабжение к утру 14 февраля, затем сроки сдвинули, а после этого телефоны в компании, а также в аварийных службах перестали отвечать.

Алексей Белянин