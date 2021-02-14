Путин не исключил отключения иностранных интернет-сервисов в случае «враждебных действий»

Президент России Владимир Путин утверждает, что у него нет желания закрывать иностранные интернет-ресурсы. Однако он не исключил, что это произойдет в случае «враждебных действий».

«У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы»,— сказал господин Путин на встрече с редакторами российских СМИ. Она прошла 10 февраля, но кадры с мероприятия только сегодня, 14 февраля, показал телеканал «Россия 24».

Президент добавил, что власти не будут создавать искусственно проблемы пользователям, но будут реагировать на «неприкрытые» атаки извне на Россию. Он отметил, что в России есть «Яндекс», а также Сбербанк, который в сфере услуг облачных технологий в чем-то уже обгоняет зарубежные сервисы.

О том, как российский IT-сектор закончил год,— в материале “Ъ” «Цифра вышла в ноль».