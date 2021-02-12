Цифра вышла в ноль

Вопреки ожиданиям аналитиков, российский рынок информационных технологий (IT) в 2020 году не упал, а удержался на уровне 2019 года, подсчитали в IDC. Однако на нем наблюдается значительное расслоение: если крупные компании показали рост вплоть до 20%, то по небольшим разработчикам программного обеспечения ударила отмена многих госконтрактов. В ближайшие годы на рынке ожидают восстановления и расширения госзаказа, но определенного снижения по другим проектам и сохранения стагнации.

В 2020 году динамика IT-рынка в России оказалась близка к нулевой, рассказал на конференции компании IDC ее вице-президент в России и СНГ Роберт Фариш. По его словам, предварительный прогноз основан на данных интеграторов и крупных поставщиков программного обеспечения (ПО). «Падения по итогам года ни у кого не было, но мы еще ждем данных от более мелких компаний»,— уточнил топ-менеджер. Между тем весной 2020 года в той же IDC прогнозировали, наоборот, падение российского рынка сразу на 30% (см. “Ъ” от 29 апреля 2020 года). Еще осенью аналитики оставались пессимистичными, говоря о снижении более чем на 8%.

В России в сравнении с Европой положение в IT-сфере оказалось лучше и локдаун нанес меньше вреда, признал господин Фариш. В Европе в 2020 году, по его словам, заказчики сокращали расходы на IT, тогда как российские компании продолжали инвестировать в эту сферу, многие построили на этом свою антикризисную стратегию. Пандемия, по мнению господина Фариша, вынудила организации сосредоточиться на цифровых проектах с краткосрочной отдачей инвестиций. Поэтому в 2021 году IDC ожидает падения инвестиций в долгосрочные проекты, например в интернет вещей и робототехнику.

IT-отрасль в 2020 году была включена в общенациональный план восстановления экономики и получила дополнительные льготы. В январе вступил в силу «налоговый маневр», по которому для IT-компаний снижены ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставка по страховым взносам — с 14% до 7,6%. Снижение предполагается компенсировать отменой нулевого НДС на продажу ПО, кроме включенного в реестр отечественного софта.

Почти все опрошенные “Ъ” компании согласны с оценками IDC. По словам гендиректора системного интегратора Step Logic Антона Прокофьева, итоги года оказались несколько хуже, чем ожидалось в начала 2020 года, но гораздо лучше, чем прогнозы уже в ходе пандемии. Рост выручки, по его словам, составил 4%. В 2021 году он ожидает нулевого роста отрасли.

В сегменте хранения и управления данными в 2020 году в России был рост инвестиций, говорит глава NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова. По ее словам, рост продаж компании составил более 20%. Основными драйверами рынка она считает проекты по переходу на удаленную работу, развитию облачной инфраструктуры и проекты искусственного интеллекта.

Выручка Oracle в России и СНГ во второй половине 2020 года увеличилась на 20% в долларах, рассказал вице-президент компании Олег Жуков. По его мнению, по итогам года в выигрыше оказались компании, которые перестроили бизнес-процессы и применяли технологии.

В ABBYY увеличили темпы разработки и инвестиции в новые продукты, рассказал гендиректор компании в России Дмитрий Шушкин. В 2020 году, по оценкам ABBYY и PwC, 94% российских компаний не сокращали свои расходы на IT, но многие изменили приоритеты. Замедлился рост в сегменте проектов с длинным циклом внедрения, зато вырос спрос на готовые решения, например в части информационной безопасности, пояснил господин Шушкин.

В сегменте разработки офисного программного обеспечения прогноз по итогам 2020 года отличается в меньшую сторону, уточняет гендиректор АО «Новые коммуникационные технологии» (разработчик «Р7-Офис») Наталия Агафонова. По ее словам, государственные заказчики в прошлом году сокращали бюджеты на IT из-за пандемии. В ближайшие пять лет спрос от компаний и госорганов, по ее мнению, будет расти, но обеспечить его без поддержки будет невозможно. Поэтому, по мнению госпожи Агафоновой, рынок ждет стагнация.

Юлия Степанова