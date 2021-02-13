«Нефтяник» уступил «Зениту» в матче волейбольной Суперлиги

Оренбургский «Нефтяник» потерпел поражение в матче волейбольной Суперлиги. На своей площадке южноуральский коллектив уступил санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 0:3 (13:25, 17:25, 16:25).

Оренбургские волейболисты вместе с «Белогорье» (Белгород) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) замыкают турнирную таблицу Суперлиги. Эти три команды одержали по пять побед в регулярном чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата Суперлиги в квалификационный раунд плей-офф выходят команды, занявшие 3-10 места. Коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в Финал шести.

Андрей Сазонов