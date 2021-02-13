Умер олимпийский чемпион Юрий Власов

Победитель Олимпийских игр 1960 года в Риме по тяжелой атлетике, политический деятель Юрий Власов умер на 86-м году жизни, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин. Причина его смерти не раскрывается.

Сообщение о смерти Юрия Власова поступило от его дочери Ирина, сказал господин Кишкин. «Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни ковидом»,— сказал он. Прощание с господином Власовым предварительно запланировано на 16 февраля. Оно пройдет в храме Боткинской больницы в Москве.

В числе спортивных достижений Юрия Власова, помимо золота Олимпиады-1960, — серебренная медаль Олимпийских игр 1964 года, победы на чемпионатах мира и континентальных первенствах.

Юрий Власов был народным депутатом СССР с 1989 года по 1991 год, в 1993 году зарегистрировался кандидатом на пост мэра Москвы. С 1993 по 1995 год господин Власов был депутатом Госдумы первого созыва и временно входил в группу «Российский путь» Сергея Бабурина. В 1996 году Юрий Власов баллотировался в президенты. Его кандидатуру поддерживали радикальные националистические партии, в том числе Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова. После провала на президентских выборах спортсмен ушел из политики.