В Сочи устранили первые последствия ветра и снегопада

В Сочи сотрудники оперативных служб устранили первые последствия штормового ветра и снегопада. Как сообщают в мэрии курорта, 13 февраля 2021 года в разных районах города были повалены семь деревьев, одно из них упало на проезжую часть на улице Виноградной. В результате происшествий никто не пострадал. В настоящий момент завалы ликвидированы.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в районе поселка Красная Поляна спасатели оказали помощь местным жителям по буксировки легкового автомобиля на заснеженной горной автодороге.

В горной местности Адлерского района продолжаются обильные снегопады, затронуты Молдовский и Кудепстинский сельские округа, а также поселок Красная Поляна.

На дорогах Сочи дежурят 30 единиц специализированной техники, использовано 158 т противогололедных реагентов. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

В ближайшие сутки в горах и на побережье Сочи ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Прогнозируется понижение температуры до - 3 -6 градусов, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

Наталья Решетняк