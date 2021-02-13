В Татарстане на 3% увеличили прожиточный минимум

Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на душу населения в 2021 году. Он составит 9 955 руб., говорится в постановлении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Как сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова, за год величина прожиточного минимума повысилась на 3%.

Согласно документу, на 3% в том числе увеличен прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 10 622 руб. и для детей — до 9 955 руб.

Для пенсионеров прожиточный минимум увеличили на 7% — до 8 423 руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"