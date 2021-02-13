У тепла понизилась отдача

Как выяснил “Ъ”, долги за тепловую энергию за 2020 год увеличились на 15,5 млрд руб. и суммарно превысили 209 млрд руб. при плановой выручке отрасли в 1,2 трлн руб. По мнению аналитиков, граждане стали хуже платить за отопление из-за снижения доходов и действовавшего в прошлом году моратория на штрафы за просрочку платежей. С 1 января динамика улучшилась, и в целом отопительный сезон будет оплачен на уровне предыдущих лет, прогнозируют эксперты.

Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию за прошлый год выросла на 8% год к году, или на 15,5 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании). По их данным, на 1 января 2021 года общая сумма задолженности за тепло составила 209,2 млрд руб. «Это свидетельствует о нарушении тренда сезонного характера по сравнению с прошлым годом, снижении уровня оплаты, накоплении неоплаченной задолженности»,— говорят в СПЭ. Там предлагают запустить адресную поддержку наиболее уязвимых групп потребителей. “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Основные потребители тепла — население, предприятия ЖКХ и бюджетные организации. Причины роста неплатежей связаны с пандемией. «Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан,— говорит Денис Красновский из АКРА.— Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу».

Как правило, население оплачивает тепловую энергию и другие жилищные услуги через посредников — управляющие компании и ТСЖ, которые потом расплачиваются с теплоснабжающей организацией. Гражданин также может иметь и прямой договор с поставщиком тепла.

По закону потребителей нельзя отключать за долги за тепловую энергию. При этом в 2020 году в контексте пандемии коронавируса в апреле правительство ввело мораторий на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги, запрет действовал до конца 2020 года. Похожая ситуация складывалась и с платежами за электроэнергию: в 2020 году неплатежи за свет выросли на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 февраля).

Ситуация с платежами за тепло оказалась все же лучше прогнозов. В оптимистичном сценарии СПЭ ожидал роста общей дебиторской задолженности до 280 млрд руб., а в пессимистичном — до 600–800 млрд руб.

«Плановая выручка всех теплоснабжающих организаций РФ на 2020 год составляла 1,2 трлн руб.»,— уточняют в ассоциации. Сдержать рост и сократить кассовый разрыв удалось в том числе благодаря введению контроля за платежами бюджетных организаций и предприятий. Дебиторская задолженность за тепло на 1 октября 2020 года составляла 176 млрд руб., на 1 ноября — 191 млрд руб., а на 1 декабря — 211 млрд руб.

«Отрасль теплоснабжения недофинансирована, поэтому любая недополученная копейка критична для сектора,— подчеркивает Денис Красновский.— До сих пор встречается практика перекрестного финансирования, когда расходы на тепло покрываются из доходов от электроэнергии. В рамках существующей практики сдерживания тарифов тарифные источники не всегда покрывают даже текущие платежи, уже не говоря о ремонтах и модернизации».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» уверен, что данные после 1 января покажут явную тенденцию к улучшению платежной ситуации и в целом отопительный сезон будет оплачен на уровне предыдущих лет. «Тепло как ресурс более ориентировано на население как основного потребителя в отличие от электроэнергии, а собираемость традиционно ниже»,— говорит он. Тем не менее, полагает эксперт, можно ожидать, что ресурсоснабжающие организации смогут переломить тенденцию, когда рост дебиторской задолженности опережает рост тарифа на тепло, учитывая схожую динамику в оплате других ресурсов ЖКХ, таких как электроэнергия и водоснабжение.

Полина Смертина