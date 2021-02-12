Псевдомиллиардершу из России отпустили из нью-йоркской тюрьмы

Уроженку России Анну Сорокину, отбывавшую срок в тюрьме Нью-Йорка за мошенничество, освободили условно-досрочно, сообщает BBC. Она была приговорена к плавающему сроку в 4—12 лет лишения свободы в апреле 2019 года за то, что обманным путем получила от банков и друзей $200 тыс. Женщину освободили за хорошее поведение, раскаяние и возврат средств потерпевшим.

Анна Сорокина эмигрировала с родителями из России в Германию в 2007 году. В 2017 году она перебралась в США и начала заводить полезные знакомства. При этом она выдавала себя за дочь нефтяного магната или дипломата, наследницу 60-миллионного состояния, называла себя Анной Делви. Очередное мошенничество было раскрыто, и с мая 2019 года Анна Сорокина находилась в нью-йоркской тюрьме.

В октябре 2020 года на слушаниях по досрочному освобождению она принесла извинения за содеянное, заявив, что осознала, скольким людям она причинила страдания своими действиями. Кроме того, в период заключения ей удалось заработать $320 тыс. от компании Netflix, которая решила снять о ней небольшой сериал. Это позволило госпоже Сорокиной расплатиться со всеми, у кого она брала деньги. Теперь она может быть депортирована в Германию, гражданкой которой является.

Алена Миклашевская