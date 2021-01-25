Сборная России открыла новые возможности

За две с небольшим недели до чемпионата мира в Поклюке сборная России по биатлону радикально изменила представления о своих возможностях. Последний перед словенским первенством этап Кубка мира, который принял итальянский Антхольц, получился для нее фантастически успешным. В его заключительный день она добавила к завоеванным ранее мужской командой двум наградам — золотой и бронзовой — еще и победу женской эстафетной четверки, притом что о ней совсем недавно не могла вроде бы и мечтать.

Все, что происходило со сборной России на этапе в Антхольце, очень резко контрастировало со всем тем, что происходило с ней до Нового года. В открывавших сезон гонках — ноль успехов, ноль прорывов, а любая гонка — подтверждение ощущения, что медаль отечественному биатлонисту может перепасть лишь при каком-то фантастически удачном стечении обстоятельств: многим не хватает скорости, многим — выносливости, многие дергаются на стрельбе. Эти этапы — в Контиолахти, в Хохфильцене — выглядели чуть ли не приговором сборной, методикам ее подготовки.

В посленовогодних гонках — преображение, смена вектора. Она была заметна уже на двух предыдущих этапах, которые прошли в немецком Оберхофе. В их рамках россияне бодались в нескольких гонках за высокие позиции, а в смешанной эстафете взяли наконец золото. В Антхольце движение продолжилось, и продолжение вышло впечатляющим.

В программе этапа было шесть гонок. И в российский провал вылилась только одна из них — закрывавший эту программу мужской масс-старт, в котором Александр Логинов и Эдуард Латыпов, лучшие представители сборной России, замкнули топ-двадцатку. В женской индивидуальной гонке сразу три россиянки — Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева — прорвались в десятку, а еще три старта обернулись медалями: мужская эстафета — бронзовой, мужская индивидуалка с безупречным Логиновым и женская эстафета — золотом.

Золото эстафетного квартета в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой вообще можно считать наградой особенной. Дело в том, что кризис женской российской команды на излете только что завершившегося десятилетия был куда более явным, чем кризис мужской. В той хотя бы всегда находились один-два классных спортсмена, способных биться за призы в хорошем тонусе. Отечественным же биатлонисткам они если изредка и доставались, то исключительно шальным образом. В их случае проседание было фундаментальным, что ли, на базовом уровне.

Итальянский успех между тем подтвердил ощущение, что россиянки как-то дружно добавляют, ломают стенки. Оно возникло еще в личных гонках, а в командной — обрело прочность.

Вот ряд важных фактов. Нельзя сказать, будто бы в эстафете россиянкам помогли соперницы, которые, как это иногда бывает, поберегли своих прим для будущих состязаний. Нет, зарубежные варианты оказались сильнейшими. И нельзя сказать, будто бы российский квартет доехал до золота на пределе, выдав гонку всей жизни. Его стрельба все же не была именно предельно близкой к идеальной: девять дополнительных патронов — это не так уж мало, статистика участниц эстафеты предполагает показатели еще солиднее. Иными словами, какие-то резервы они оставили на потом. И факты, видимо, важнейшие. Никогда не отличавшаяся резвым темпом российская команда по чистой скорости бега стала третьей, совсем немного уступив белорускам и француженкам, а еще никто из четырех спортсменок не «капнул», хотя прежде нервы обязательно кого-то губили. Со своими оппонентками, часто элитными, как минимум на равных сражались все, а финишер Ульяна Кайшева фантастически уверенно разобралась с матерой и резвой немкой Франциской Пройс. Месяц назад такой сценарий не укладывался в голове. За две с небольшим недели до стартующего 10 февраля в Поклюке чемпионата мира (этап в Антхольце был последним перед ним) он вдруг стал реальностью.

Алексей Доспехов