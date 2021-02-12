Spotify разрешит сотрудникам работать в удобном для них месте

Сотрудники Spotify после завершения пандемии COVID-19 перейдут на более гибкую модель работы, которая позволит им выбирать, как им удобнее работать: постоянно в офисе, постоянно в удаленном режиме или комбинировать офисную и удаленную работу. Как сообщает компания, новая модель «Работать, откуда угодно» позволит сотрудникам выбирать страну и город, откуда они хотят работать. А для тех, кто предпочитает работать удаленно, но при этом иметь рабочее место не дома, Spotify готов предоставить коворкинги.

«Цель нашего нового подхода — обеспечить сотрудникам возможность иметь рабочее место там, где они могут сконцентрироваться, работать совместно и творить, будь это рабочий стол в офисе, зал для конференций или кафе»,— говорится в заявлении Spotify.

Ранее о переводе сотрудников на гибкую модель работы уже объявляли Salesforce, Twitter, Square, Microsoft и другие компании.

Алена Миклашевская