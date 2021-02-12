Минсельхоз исключает возможность дефицита сахара

Ситуация с сахаром на рынке устойчивая, заявили в Минсельхозе России. По мнению ведомства, причин для дефицита сейчас нет.

«По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4%, до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 млн т, а сахара — порядка 6 млн т, что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции»,— сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «РИА Новости»).

«С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается»,— заявили в Минсельхозе.

Министерство также не ожидает значительных изменений цен. Там напомнили о соглашении с производителями для сдерживания стоимости сахара. «К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме»,— отметили в ведомстве.

Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей ранее подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и подсолнечное масло. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Максимальная стоимость для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Ценам прописали снижение».