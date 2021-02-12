Ульяновская область вышла в лидеры среди регионов ПФО по проценту выздоровевших от COVID-19

По данным оперштаба, в пятницу в Ульяновской области выздоровели от COVID-19 еще 179 человек, общее количество выздоровевших от нового коронавируса с начала пандемии составило 44217 человек (без данных по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, контролирующий город атомщиков). Это 96,36% от общего количества заражений, зафиксированных в регионе с начала пандемии (45997).

Расчеты “Ъ-Волга”, основанные на данных Роспотребнадзора, показывают, что Ульяновск вышел на вторую строчку среди регионов России по проценту выздоровевших. Лучше ситуация только в Коми, где процент выздоровевшие составляют 96,50% от числа официально зафиксированных заражений. В Москве этот показатель в пятницу составил 90,68%.

В рейтинге регионов ПФО по этому показателю на втором месте Самарская область (91,94%), на третьем – Нижегородская область (91,05%). Наиболее низкий процент выздоровевших в Татарстане (79,92%) и в Башкирии (76,30%).

Сергей Титов, Ульяновск