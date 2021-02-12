«Как вам такое?» Новое прочтение классиков и современности в рекламе «Галс»

«Как вам такое?»

Вопрос-провокация — основа новой рекламной кампании ГК «Галс», которая еще раз подтверждает: интеллигентность — это не скучно!



В рекламной кампании участвуют флагманские проекты «Галс» — кварталы премиум-класса «Искра-Парк» и «Матч Поинт», де-люкс-объекты — «Театральный Дом» и «Сады Пекина», фасады и интерьеры которых в немалой степени определяют лицо города XXI века. Великие российские произведения — картины Шагала, Петрова-Водкина, Малевича и балетные постановки «Русских сезонов» Дягилева существуют вне времени и гармонично дополняют идею рекламной кампании ГК «Галс».

Получилось ярко и дерзко — «живые» памятники и элегантные футуристические креативы в духе нашего времени.