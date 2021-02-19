Как менялось отношение к делу Вуди Аллена и Миа Фэрроу

21 февраля на HBO выйдет первый эпизод мини-сериала «Аллен против Фэрроу» — попытка заново взглянуть на обвинения Вуди Аллена в растлении семилетней приемной дочери, в течение многих лет выдвигаемые его бывшей женой Миа Фэрроу. Режиссерами проекта выступили Кирби Дик и Эми Циринг, давно исследующие тему сексуального насилия над женщинами («Невидимая война», «Под запись»). Для нового четырехсерийного проекта они собрали редкие семейные видео, пересмотрели показания занимавшихся делом полицейских, заново опросили очевидцев и взяли интервью у Миа Фэрроу и двоих детей — Дилан и Ронана. Не опросили только самого Аллена, который по-прежнему отрицает все обвинения. К выходу фильма Мария Бессмертная вспомнила, как развивалась эта история, и составила хронику того, как под воздействием новых обстоятельств менялось отношение к главному обвиняемому

1992, август

Актриса Миа Фэрроу обнаруживает, что у ее гражданского мужа режиссера Вуди Аллена роман с ее приемной дочерью Сун И Превин, и одновременно обвиняет Аллена в растлении их общей приемной дочери — семилетней Дилан. Общественность в шоке: на протяжении предыдущих десяти лет Аллен и Фэрроу — главная пара Нью-Йорка, Аллен снял Фэрроу к этому моменту в 13 фильмах, у них двое общих приемных детей и один кровный ребенок. Начинается процесс раздела имущества и дело об опеке над детьми. Аллен впервые в жизни устраивает пресс-конференцию, в которой заявляет, что адвокаты Фэрроу предлагали ему сделку: не выдвигать обвинения в обмен на $7 млн.

«Единственное, в чем я виноват,— это в том, что влюбился во взрослую дочь мисс Фэрроу в конце наших совместных отношений, и, как бы больно это ни было, ни я, ни, конечно же, дети не заслуживают такого возмездия»

Вуди Аллен, 1992

1992, август

В прокат выходят «Мужья и жены» — последний совместный фильм Аллена и Фэрроу, в котором герой Аллена подумывает о том, чтобы изменить своей жене в исполнении Фэрроу с 21-летней девушкой. Студия TriStar выпускает фильм в 865 кинотеатрах по всей стране. Никогда прежде такого большого количества залов под показ фильмов Аллена не отводили. Пресса и продюсеры счастливы — скандал с «практически инцестуальной связью» они считают лучшей рекламой фильма.

«Большая часть зрителей пошла в кино, чтобы развлечь себя сценами, в которых Аллен целуется с 21-летней девушкой и переживает мучительный разрыв с Фэрроу»

Variety, 1992

1992, сентябрь

В Newsweek выходит практически проигнорированная широкой общественностью колонка дочери Миа Фэрроу и тогда еще невесты Вуди Аллена Сун И Превин о том, что Аллен ее не соблазнял, а все разговоры об «инцестуальной связи» должны прекратиться. Позиция Превин публику не заинтересовала и так и не заинтересует впоследствии: не поддерживая в конфликте безоговорочно ни одну из сторон, Превин оказалась неудобна ни сторонникам Аллена, ни его противникам.

«Я не отсталый несовершеннолетний цветочек, которого изнасиловал, соблазнил и избаловал какой-то злой отчим. Я изучаю психологию в колледже и влюбилась в мужчину, который оказался бывшим парнем Миа. Я допускаю, что это необычно, но не будем впадать в истерику. Трагедия здесь в том, что из-за мстительности Миа страдают дети. Я всегда буду ей благодарна за возможности, которые она мне дала, но мне трудно простить многое из того, что последовало за этим»

Сун И Превин, 1992

1993

Суд не находит достаточно доказательств, чтобы предъявить Аллену обвинения в растлении Дилан, но единоличную опеку над детьми все равно получает Фэрроу — как считает Аллен, из-за скандала, связанного с Сун И Превин. Впрочем, на репутации Аллена скандал не сказывается: на следующий год он номинирован на «Оскар» за лучший сценарий, в 1994-м — за режиссуру «Пуль над Бродвеем».

1997

Выходит автобиография Миа Фэрроу, в которой она впервые подробно рассказывает о разрыве с Алленом и ситуации в семье. Крайне откровенный тон книги многими рецензентами расценивается как признак неуравновешенности Фэрроу — так начинает формироваться образ «спятившей», которым часто будут пользоваться ее оппоненты.

«Книга, несколько чопорная и написанная в старомодном стиле, просто взрывается, когда Фэрроу вспоминает предательства Аллена и разрыв с дочерью. Интенсивность ее гнева, возмущения, обиды и отвращения породили слухи об иррациональном и лживом поведении и нервном срыве. А взрыв нецензурной лексики и страшные обвинения, которые она швыряет в адрес Аллена, похожи на то, как если бы изо рта сказочной принцессы посыпались жабы»

Los Angeles Times, 1997

2000

Мэрион Мид, автор книг о Бастере Китоне и Дороти Паркер, выпускает биографию Аллена. Сам он до последнего пытается предотвратить выход книги, несмотря на то что она написана в абсолютно доброжелательном тоне. Мид избегает резких комментариев по поводу главного скандала в жизни Аллена, а ее рецензенты и вовсе называют историю с судом мыльной оперой.

«История Вуди—Миа—Сун И всегда была больше обычной мыльной оперы из жизни знаменитостей. Все это носило зловещий оттенок инцеста, преданной невинности и безумной мести. В ней фигурировали откровенные полароиды и валентинки с проткнутыми кинжалами сердцами. На заднем плане — бормочущий хор психиатров, на переднем — как саранча, стая юристов. Это была классическая манхэттенская невротическая интрига, превращенная в мелодраму, большую оперу и эпическую поэму»

Entertainment Weekly, 2000

2005

В прокат выходит «Матч-пойнт», единодушно признанный критиками одним из лучших фильмов Аллена, открывающим новую главу в его фильмографии. Скарлетт Йоханссон, сыгравшую в фильме главную роль, вовсю сравнивают с Фэрроу, а BBC устраивает голосование на «лучшую актрису Аллена» — выбирают из Фэрроу, Йоханссон и Китон.

2014

Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает Аллену премию имени Сесиля Де Милля за выдающиеся заслуги в кино. Церемония традиционно сопровождается видеонарезкой из фильмов лауреата. Сын Фэрроу и Аллена Ронан, поддерживающий мать и сестру Дилан, реагирует в твиттере: «Пропустил трибьют Вуди Аллену — они включили эпизод, где женщина публично заявляет, что он растлил ее, когда ей было семь лет, до „Энни Холл" или после?». Через месяц после этого Дилан Фэрроу пишет открытое письмо в блог The New York Times, где повторяет обвинения в адрес Аллена. Коллеги Аллена впервые начинают комментировать ситуацию с открытым осуждением.

«Случай Аллена — прекрасное доказательство того, что люди всегда разделяли Аллена на экране и Аллена в жизни. На протяжении многих лет он целовался на экране с 17-летними, но ни у кого это не вызывало вопросов»

Лена Данэм, 2014

2017

Вслед за Ронаном Фэрроу, первым разоблачившим в The New Yorker сексуальные преступления продюсера Харви Вайнштейна, Дилан Фэрроу пишет в Los Angeles Times статью под заголовком «Почему революция #MeToo пощадила Вуди Аллена?». Вслед за этим приемный сын Фэрроу и Аллена Мозес пишет открытое письмо в поддержку отца, рассказывая, как Миа Фэрроу тренировала детей перед выступлением в суде и регулярно применяла к ним физическое и психологическое насилие. Его поддерживает и Сун И Превин, но на волне «миту» Аллен стремительно теряет симпатии общественности. Компания Amazon, с которой у Аллена заключен эксклюзивный контракт на несколько картин, предлагает режиссеру отложить выпуск уже практически готового фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» до 2019 года. Аллен соглашается, однако через полгода Amazon сообщает ему о решении не выпускать ни один из предусмотренных контрактом фильмов вовсе. Аллен подает в суд, актеры «Дождливого дня» Ребекка Холл и Тимоти Шаламе отдают свои гонорары на благотворительность.

«Карьера Вуди Аллена окончена, „Дождливый день в Нью-Йорке" станет его последним фильмом, хотя если бы не громкие обстоятельства, его выход на пенсию вряд ли кто-то заметил бы. Для многих мужчин, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, конец пришел быстро, но для Вуди этот процесс оказался растянут, поскольку общественность в течение нескольких десятилетий пребывала в ступоре»

IndieWire, 2018

2020

Нью-йоркское издательство Hachette принимает решение не публиковать мемуары Вуди Аллена из-за протестов сына режиссера, Ронана Фэрроу, и десятков сотрудников издательства. Все права на рукопись возвращаются Аллену. Его кинокарьера не закончена, но работать с американскими инвесторами он перестает. Миа Фэрроу впервые с 1990-х комментирует ситуацию в сериале HBO и сообщает режиссерам, что боится реакции бывшего мужа, поскольку «он все еще влиятельный человек».