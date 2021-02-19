Как менялось отношение к делу Вуди Аллена и Миа Фэрроу

21 февраля на HBO выйдет первый эпизод мини-сериала «Аллен против Фэрроу» — попытка заново взглянуть на обвинения Вуди Аллена в растлении семилетней приемной дочери, в течение многих лет выдвигаемые его бывшей женой Миа Фэрроу. Режиссерами проекта выступили Кирби Дик и Эми Циринг, давно исследующие тему сексуального насилия над женщинами («Невидимая война», «Под запись»). Для нового четырехсерийного проекта они собрали редкие семейные видео, пересмотрели показания занимавшихся делом полицейских, заново опросили очевидцев и взяли интервью у Миа Фэрроу и двоих детей — Дилан и Ронана. Не опросили только самого Аллена, который по-прежнему отрицает все обвинения. К выходу фильма Мария Бессмертная вспомнила, как развивалась эта история, и составила хронику того, как под воздействием новых обстоятельств менялось отношение к главному обвиняемому
1992, август
Актриса Миа Фэрроу обнаруживает, что у ее гражданского мужа режиссера Вуди Аллена роман с ее приемной дочерью Сун И Превин, и одновременно обвиняет Аллена в растлении их общей приемной дочери — семилетней Дилан. Общественность в шоке: на протяжении предыдущих десяти лет Аллен и Фэрроу — главная пара Нью-Йорка, Аллен снял Фэрроу к этому моменту в 13 фильмах, у них двое общих приемных детей и один кровный ребенок. Начинается процесс раздела имущества и дело об опеке над детьми. Аллен впервые в жизни устраивает пресс-конференцию, в которой заявляет, что адвокаты Фэрроу предлагали ему сделку: не выдвигать обвинения в обмен на $7 млн.
«Единственное, в чем я виноват,— это в том, что влюбился во взрослую дочь мисс Фэрроу в конце наших совместных отношений, и, как бы больно это ни было, ни я, ни, конечно же, дети не заслуживают такого возмездия»
1992, август
В прокат выходят «Мужья и жены» — последний совместный фильм Аллена и Фэрроу, в котором герой Аллена подумывает о том, чтобы изменить своей жене в исполнении Фэрроу с 21-летней девушкой. Студия TriStar выпускает фильм в 865 кинотеатрах по всей стране. Никогда прежде такого большого количества залов под показ фильмов Аллена не отводили. Пресса и продюсеры счастливы — скандал с «практически инцестуальной связью» они считают лучшей рекламой фильма.
«Большая часть зрителей пошла в кино, чтобы развлечь себя сценами, в которых Аллен целуется с 21-летней девушкой и переживает мучительный разрыв с Фэрроу»
1992, сентябрь
В Newsweek выходит практически проигнорированная широкой общественностью колонка дочери Миа Фэрроу и тогда еще невесты Вуди Аллена Сун И Превин о том, что Аллен ее не соблазнял, а все разговоры об «инцестуальной связи» должны прекратиться. Позиция Превин публику не заинтересовала и так и не заинтересует впоследствии: не поддерживая в конфликте безоговорочно ни одну из сторон, Превин оказалась неудобна ни сторонникам Аллена, ни его противникам.
«Я не отсталый несовершеннолетний цветочек, которого изнасиловал, соблазнил и избаловал какой-то злой отчим. Я изучаю психологию в колледже и влюбилась в мужчину, который оказался бывшим парнем Миа. Я допускаю, что это необычно, но не будем впадать в истерику. Трагедия здесь в том, что из-за мстительности Миа страдают дети. Я всегда буду ей благодарна за возможности, которые она мне дала, но мне трудно простить многое из того, что последовало за этим»
1993
Суд не находит достаточно доказательств, чтобы предъявить Аллену обвинения в растлении Дилан, но единоличную опеку над детьми все равно получает Фэрроу — как считает Аллен, из-за скандала, связанного с Сун И Превин. Впрочем, на репутации Аллена скандал не сказывается: на следующий год он номинирован на «Оскар» за лучший сценарий, в 1994-м — за режиссуру «Пуль над Бродвеем».
1997
Выходит автобиография Миа Фэрроу, в которой она впервые подробно рассказывает о разрыве с Алленом и ситуации в семье. Крайне откровенный тон книги многими рецензентами расценивается как признак неуравновешенности Фэрроу — так начинает формироваться образ «спятившей», которым часто будут пользоваться ее оппоненты.
«Книга, несколько чопорная и написанная в старомодном стиле, просто взрывается, когда Фэрроу вспоминает предательства Аллена и разрыв с дочерью. Интенсивность ее гнева, возмущения, обиды и отвращения породили слухи об иррациональном и лживом поведении и нервном срыве. А взрыв нецензурной лексики и страшные обвинения, которые она швыряет в адрес Аллена, похожи на то, как если бы изо рта сказочной принцессы посыпались жабы»
2000
Мэрион Мид, автор книг о Бастере Китоне и Дороти Паркер, выпускает биографию Аллена. Сам он до последнего пытается предотвратить выход книги, несмотря на то что она написана в абсолютно доброжелательном тоне. Мид избегает резких комментариев по поводу главного скандала в жизни Аллена, а ее рецензенты и вовсе называют историю с судом мыльной оперой.
«История Вуди—Миа—Сун И всегда была больше обычной мыльной оперы из жизни знаменитостей. Все это носило зловещий оттенок инцеста, преданной невинности и безумной мести. В ней фигурировали откровенные полароиды и валентинки с проткнутыми кинжалами сердцами. На заднем плане — бормочущий хор психиатров, на переднем — как саранча, стая юристов. Это была классическая манхэттенская невротическая интрига, превращенная в мелодраму, большую оперу и эпическую поэму»
2005
В прокат выходит «Матч-пойнт», единодушно признанный критиками одним из лучших фильмов Аллена, открывающим новую главу в его фильмографии. Скарлетт Йоханссон, сыгравшую в фильме главную роль, вовсю сравнивают с Фэрроу, а BBC устраивает голосование на «лучшую актрису Аллена» — выбирают из Фэрроу, Йоханссон и Китон.
2014
Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает Аллену премию имени Сесиля Де Милля за выдающиеся заслуги в кино. Церемония традиционно сопровождается видеонарезкой из фильмов лауреата. Сын Фэрроу и Аллена Ронан, поддерживающий мать и сестру Дилан, реагирует в твиттере: «Пропустил трибьют Вуди Аллену — они включили эпизод, где женщина публично заявляет, что он растлил ее, когда ей было семь лет, до „Энни Холл" или после?». Через месяц после этого Дилан Фэрроу пишет открытое письмо в блог The New York Times, где повторяет обвинения в адрес Аллена. Коллеги Аллена впервые начинают комментировать ситуацию с открытым осуждением.
«Случай Аллена — прекрасное доказательство того, что люди всегда разделяли Аллена на экране и Аллена в жизни. На протяжении многих лет он целовался на экране с 17-летними, но ни у кого это не вызывало вопросов»
2017
Вслед за Ронаном Фэрроу, первым разоблачившим в The New Yorker сексуальные преступления продюсера Харви Вайнштейна, Дилан Фэрроу пишет в Los Angeles Times статью под заголовком «Почему революция #MeToo пощадила Вуди Аллена?». Вслед за этим приемный сын Фэрроу и Аллена Мозес пишет открытое письмо в поддержку отца, рассказывая, как Миа Фэрроу тренировала детей перед выступлением в суде и регулярно применяла к ним физическое и психологическое насилие. Его поддерживает и Сун И Превин, но на волне «миту» Аллен стремительно теряет симпатии общественности. Компания Amazon, с которой у Аллена заключен эксклюзивный контракт на несколько картин, предлагает режиссеру отложить выпуск уже практически готового фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» до 2019 года. Аллен соглашается, однако через полгода Amazon сообщает ему о решении не выпускать ни один из предусмотренных контрактом фильмов вовсе. Аллен подает в суд, актеры «Дождливого дня» Ребекка Холл и Тимоти Шаламе отдают свои гонорары на благотворительность.
«Карьера Вуди Аллена окончена, „Дождливый день в Нью-Йорке" станет его последним фильмом, хотя если бы не громкие обстоятельства, его выход на пенсию вряд ли кто-то заметил бы. Для многих мужчин, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, конец пришел быстро, но для Вуди этот процесс оказался растянут, поскольку общественность в течение нескольких десятилетий пребывала в ступоре»
2020
Нью-йоркское издательство Hachette принимает решение не публиковать мемуары Вуди Аллена из-за протестов сына режиссера, Ронана Фэрроу, и десятков сотрудников издательства. Все права на рукопись возвращаются Аллену. Его кинокарьера не закончена, но работать с американскими инвесторами он перестает. Миа Фэрроу впервые с 1990-х комментирует ситуацию в сериале HBO и сообщает режиссерам, что боится реакции бывшего мужа, поскольку «он все еще влиятельный человек».