Великобритания, Франция и ФРГ призвали Иран прекратить производство металлического урана

Правительства Великобритании, Франции и ФРГ выразили обеспокоенность в связи с сообщением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подтвердившим производство Ираном металлического урана. Страны призвали Иран соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), по которому тот обязывался в течение 15 лет не производить металлический уран и не проводить соответствующие разработки.

«Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить эти действия и не предпринимать новые не соответствующие договоренностям действия в рамках ядерной программы. Иран подрывает возможность новых дипломатических усилий по полному достижению целей СПВД»,— указано в заявлении трех стран (цитата по заявлению Великобритании).

Иран объявил о намерении выпускать металлический уран в декабре 2020 года. 10 февраля газета The Wall Street Journal опубликовала выводы из конфиденциального отчета МАГАТЭ. По данным издания, ведомство сообщило, что Иран 6 февраля начал производить металлический уран на заводе в Исфахане.

СВПД был подписан Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если Вашингтон первым отменит свои санкции.

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