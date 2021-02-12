«Самый безопасный способ провести день влюбленных тет-а-тет»

Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда входят в тематический Love Box трех ресторанов Раппопорта и какую настольную игру приложат к заказу из «Винных Базаров».

Дню Святого Валентина посвящают этот уикэнд московские рестораны. Сценариев масса — от классического буржуазного бранча в «Турандот» до постмодернистского перформанса с подачей «сердца бывшей или будущей под соусом» в «Негодниках».

Я отобрала самые интересные и оригинальные предложения, о которых и буду рассказывать на этой неделе. И начнем мы с доставки Валентина на дом. Полагаю, что это по-прежнему самый безопасный и романтичный способ провести день влюбленных тет-а-тет.

Ресторан «Уголек» доставляет по предзаказу за день «Бокс для влюбленных» с пятью блюдами на двоих и подробными инструкциями от шефа за 6 тыс. руб. В меню, среди прочего, салат с крабом и авокадо, черная телятина с зелеными овощами и банановый пирог.

Из «Винных Базаров» за 5 тыс. руб. можно заказать на дом ужин на двоих с разнообразными винными закусками, перепелками, фаршированными яблоками, бутылкой игристого розе и эротической настольной игрой с каверзными вопросами о потаенных сексуальных фантазиях.

Тематический Love Boх из трех ресторанов Раппопорта доставляют аж до 8 марта. «Китайская грамота» за 3,5 тыс. руб. комплектует свой ужин уткой по-пекински и «жареным молоком», «Воронеж» за 7 тыс. руб. — томленым стейком и палтусом для самостоятельного приготовления и свечами с подсвечниками; «Доктор Живаго» за 5 тыс. руб. предлагает романтический завтрак из четырех блюд на выбор, тарелки, салфетки, печенья и маленькой бутылки белого вина.