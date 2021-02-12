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Адыгея получит из федерального бюджета 450 млн рублей на развитие сельских территорий

Правительство РФ включило Республику Адыгея в число субъектов федерации, которые получат дополнительные субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, сообщила пресс-служба главы Адыгеи. Республике Адыгея выделено почти 450 млн рублей.

Дополнительные субсидии из федерального бюджета будут направлены на поддержку строительства в республике жилья на условиях льготной «сельской ипотеки», а также на развитие сельской инфраструктуры. В республике уже определены объекты капитального строительства в сельской местности, которые с помощью федеральных субсидий планируется создать или реконструировать, это объекты коммунальной инфраструктуры, дороги, детские сады и спорткомплексы.

Анна Перова, Краснодар


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