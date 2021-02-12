Атоммаш приступил к изготовлению оборудования для китайской АЭС «Сюйдапу»

Специалисты Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к изготовлению основного оборудования для 3-гоблока строящейся атомной станции «Сюйдапу», сообщила пресс-служба компании. В рамках контракта АО «АЭМ-технологии» изготовит и поставит две реакторные установки поколения 3+ типа ВВЭР-1200, два комплекта парогенераторов, корпусов ГЦНА, ГЦТ, гидроемкостей САОЗ и два компенсатора давления. Общая масса изделий составит порядка 6 тыс. т.

АЭС «Сюйдапу» – это второй проект в Китайской народной республике, оборудование для которого изготавливает компания «АЭМ-технологии».

АЭС «Сюйдапу» находится в провинции Ляонин. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом».

Сергей Иванов