Правительство направит дополнительные 49 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении в первом квартале 2021 года 49 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом COVID-19.

«Врачи и медсестры по-прежнему трудятся в непростых условиях. Правительство продолжает их поддерживать. Направим более 49 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с инфекцией»,— сказал на заседании правительства господин Мишустин.

Также дополнительные средства будут выделены на работу больниц и поликлиник. «Выделим регионам более 25 млрд руб. на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, чтобы они могли своевременно и в полном объеме оказывать помощь по системе обязательного медицинского страхования»,— добавил глава правительства.

Дополнительные выплаты всем российским медикам, работающим с заразившимися COVID-19, были установлены по поручению президента весной 2020 года. В 2020 году такие выплаты должны были получить около 1,5 млн медработников. На них федеральный бюджет потратил более 230 млрд руб. В некоторых регионах медики вынуждены обращаться в прокуратуру, чтобы добиться положенных выплат.

О проблемах с выплатами — в материале “Ъ” «Острая недостаточность деньгообращения».