Сведения о доходах врачей расходятся

Минздрав и Счетная палата разошлись в оценке динамики зарплат сотрудников государственных учреждениях здравоохранения во время эпидемии коронавируса. По данным министерства, которые в среду в Совете федерации представил глава ведомства Михаил Мурашко, по итогам 2020 года они выросли, несмотря на сокращение объемов плановой помощи. По оценке аудиторов, напротив, средняя зарплата медработников могла сократиться на 15% — без учета доплат за работу с коронавирусными пациентами.

20 января глава Минздрава Михаил Мурашко выступил в Совете федерации в рамках «правительственного часа». В своем выступлении он рассказал об итогах года по ряду проектов министерства, связанных с коронавирусом, а также представил планы министерства на этот год.

Наибольший интерес его аудитории вызвала статистика, которую министр привел для описания ситуации с динамикой зарплат в отрасли государственного здравоохранения. По словам главы Минздрава, средняя зарплата медработников в 2020 году выросла «несмотря на некоторое сокращение объемов плановой помощи», и в среднем в январе—сентябре прошлого года:

врачи получали 90 тыс. руб.,

средний медперсонал — 46 тыс. руб.,

младший — 40 тыс. руб.

В процентном отношении, по словам министра, рост зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%, правда, это сравнение было сделано с учетом данных за 2012 год. Впрочем, зарплаты выросли также и по сравнению с девятью месяцами 2019 года — на 14% для врачей и младшего медперсонала и на 15% для среднего.

Хотя регионы по-прежнему обязаны поддерживать определенные соотношения между зарплатами медработников и средней по экономике субъекта, очевидно, что, поскольку в среднем по стране за девять месяцев прошлого года зарплата выросла на 5,7%, основной вклад в увеличение доходов работников здравоохранения был обусловлен выплатами за работу с коронавирусными больными. Всего, по словам министра, сейчас таким пациентам оказывают помощь 490 тыс. медработников, что составляет почти четверть от всех занятых в государственных медучреждениях (2,143 млн человек).

На дополнительные выплаты им за прошлый год федеральный бюджет потратил более 230 млрд руб.

Всего же хотя бы один раз за прошедший год выплаты за работу с коронавирусными больными должны были получить около 1,5 млн медработников — именно столько человек, по словам министра, прошли соответствующее обучение, организованное Минздравом.

В ответ на выступление министра свою статистику по динамике зарплат огласила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, аудиторы ведомства, проанализировав ситуацию в 15 регионах страны, пришли к выводу, что средняя зарплата медработников могла сокращаться примерно в трети учреждений.

«По нашим данным, в 34,7% медорганизаций снизилась средняя зарплата врачей, в 23,3% — среднего медперсонала, в 24,9% — младшего медперсонала. В большинстве случаев сокращение не превышало 15%»,— отметила она.

Впрочем, и это не скрывают в СП, эта статистика не учитывает «коронавирусные» доплаты. Для тех медработников, кто участвовал в борьбе с эпидемией, такое сокращение вряд ли было значимым, напротив, такое падение зарплаты у тех, кто не привлекался к лечению коронавирусных больных, является существенным, особенно по сравнению с ростом, который в это же время продемонстрировали зарплаты по стране в целом (5,7%). Само по себе сокращение зарплат медиков вне «коронавирусного сегмента», по крайней мере отчасти, могло быть вызвано сокращением объемов плановой помощи в здравоохранении — если это верно, то по итогам эпидемии зарплаты медиков с учетом «эпидемических» будут падать, без учета — расти из-за реализации отложенного спроса, последнее может быть будущей проблемой системы ОМС.

Анастасия Мануйлова