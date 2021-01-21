Сведения о доходах врачей расходятся

Минздрав и Счетная палата разошлись в оценке динамики зарплат сотрудников государственных учреждениях здравоохранения во время эпидемии коронавируса. По данным министерства, которые в среду в Совете федерации представил глава ведомства Михаил Мурашко, по итогам 2020 года они выросли, несмотря на сокращение объемов плановой помощи. По оценке аудиторов, напротив, средняя зарплата медработников могла сократиться на 15% — без учета доплат за работу с коронавирусными пациентами.
20 января глава Минздрава Михаил Мурашко выступил в Совете федерации в рамках «правительственного часа». В своем выступлении он рассказал об итогах года по ряду проектов министерства, связанных с коронавирусом, а также представил планы министерства на этот год.
Наибольший интерес его аудитории вызвала статистика, которую министр привел для описания ситуации с динамикой зарплат в отрасли государственного здравоохранения. По словам главы Минздрава, средняя зарплата медработников в 2020 году выросла «несмотря на некоторое сокращение объемов плановой помощи», и в среднем в январе—сентябре прошлого года:
- врачи получали 90 тыс. руб.,
- средний медперсонал — 46 тыс. руб.,
- младший — 40 тыс. руб.
В процентном отношении, по словам министра, рост зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%, правда, это сравнение было сделано с учетом данных за 2012 год. Впрочем, зарплаты выросли также и по сравнению с девятью месяцами 2019 года — на 14% для врачей и младшего медперсонала и на 15% для среднего.
Хотя регионы по-прежнему обязаны поддерживать определенные соотношения между зарплатами медработников и средней по экономике субъекта, очевидно, что, поскольку в среднем по стране за девять месяцев прошлого года зарплата выросла на 5,7%, основной вклад в увеличение доходов работников здравоохранения был обусловлен выплатами за работу с коронавирусными больными. Всего, по словам министра, сейчас таким пациентам оказывают помощь 490 тыс. медработников, что составляет почти четверть от всех занятых в государственных медучреждениях (2,143 млн человек).
Всего же хотя бы один раз за прошедший год выплаты за работу с коронавирусными больными должны были получить около 1,5 млн медработников — именно столько человек, по словам министра, прошли соответствующее обучение, организованное Минздравом.
В ответ на выступление министра свою статистику по динамике зарплат огласила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, аудиторы ведомства, проанализировав ситуацию в 15 регионах страны, пришли к выводу, что средняя зарплата медработников могла сокращаться примерно в трети учреждений.
«По нашим данным, в 34,7% медорганизаций снизилась средняя зарплата врачей, в 23,3% — среднего медперсонала, в 24,9% — младшего медперсонала. В большинстве случаев сокращение не превышало 15%»,— отметила она.
Впрочем, и это не скрывают в СП, эта статистика не учитывает «коронавирусные» доплаты. Для тех медработников, кто участвовал в борьбе с эпидемией, такое сокращение вряд ли было значимым, напротив, такое падение зарплаты у тех, кто не привлекался к лечению коронавирусных больных, является существенным, особенно по сравнению с ростом, который в это же время продемонстрировали зарплаты по стране в целом (5,7%). Само по себе сокращение зарплат медиков вне «коронавирусного сегмента», по крайней мере отчасти, могло быть вызвано сокращением объемов плановой помощи в здравоохранении — если это верно, то по итогам эпидемии зарплаты медиков с учетом «эпидемических» будут падать, без учета — расти из-за реализации отложенного спроса, последнее может быть будущей проблемой системы ОМС.