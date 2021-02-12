«Таттелеком» отказался от кредитов для реализации проектов

Оператор связи «Таттелеком» к концу 2020 года погасил все обязательства по кредитам, которые к началу 2019 года достигали 2,95 млрд руб., и решил воздержаться от новых заимствований.

«На 31 декабря 2018 года кредитный портфель компании составлял 2 947 млн рублей, на 31.12.2019 – 2 239 млн рублей, на конец прошлого года объем кредитного портфеля достиг нулевого значения»,— отмечается в пресс-релизе.

В нем говорится, что компания планирует обходиться собственными средствами для реализации новых проектов. «Существенный объем денежных средств, достаточный для текущей реализации инвестпроектов, размещен на срочных банковских депозитах»,— сказано сообщении.

При этом в нем утверждается, что «Таттелеком» «не снижает инвестиционной активности» и запланировала на 2021 год «рекордный объем работ». В частности, предполагается строительство «нескольких тысяч километров волоконно-оптических линий связи, строительство и модернизация нескольких сотен базовых станций сотовой связи».

Компания отмечает, что имеет возможность «обратиться к заемному финансированию в рамках открытых в коммерческих банках кредитных линий на 700 млн рублей».

Принадлежащее правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим» владеет 87,2% акций «Таттелекома».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"