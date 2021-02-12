Суд запретил главе иркутского штаба Навального посещать публичные мероприятия

Мировой судья 119-го участка Кировского района города Иркутска приговорил координатора штаба политика Алексея Навального в Иркутске Сергея Беспалова к двум годам и восьми месяцам ограничения свободы, признав его виновным в избиении активистки НОДа. Об этом “Ъ” сообщил адвокат господина Беспалова Вячеслав Иванец. Напомним, инцидент произошел в апреле прошлого года на набережной Ангары в Иркутске во время съемки ролика, в которой участвовали активисты штаба.

Как рассказывал сам господин Беспалов, появившаяся там представительница НОДа вела себя как провокатор — ко всем приставала, оскорбляла. «Я дважды ее отгонял. А позже от нее было подано заявление в полицию: якобы я ударил ее по руке»,— рассказывал “Ъ” Сергей Беспалов. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Расследованием занималось СУ СКР по Иркутской области.

По словам господина Иванца, судья Елена Захарова, зачитывая приговор, отметила, что Беспалову не только запрещено выезжать из Иркутска без разрешения уголовно-исполнительной инспекции и покидать свой дом после 23:00, но и посещать публичные мероприятия. «Для Сергея это означает запрет на профессиональную деятельность. Он уже 15 лет профессионально занимается политикой, а значит, суд лишает его заработка»,— сказал “Ъ” господин Иванец. Он сообщил, что приговор будет оспорен не только в части наказания, но и в части оценки доказательств. «Судья не поверила нашим двум прямым свидетелям, которые случайно оказались на месте и видели, как все происходило, а поверила показаниям шести косвенных свидетелей»,— сказал Вячеслав Иванец.

Екатерина Еременко, Иркутск