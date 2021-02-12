Саратовскую инфекционную больницу достроят за счет федеральных средств

Инфекционную больницу в Саратове, которую начали возводить в прошлом году в начале периода пандемии COVID-19 за счет пожертвований, достроят за счет федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев.

Глава региона отметил, что у него «теперь есть уверенность», что проект будет исполнен в этом году. «Инфекционный центр станет мощной клинической базой с современным оборудованием. Для медицинского персонала построим жилой дом. Это обязательство региональная власть взяла на себя», - подытожил он.

Марина Ковалева