«Волкер» накрыл столицу

В столице начался сильный снегопад, он может стать самым продолжительным за последние три года. Как ожидают синоптики, снег в городе прекратится только к 15 февраля. В погодном центре «Фобос» уже назвали осадки «снежным армагеддоном» и ожидают, что только выпавшее 12 февраля количество осадков сможет в два раза побить рекорд 50-летней давности.

Из-за порывистого ветра в городе ожидаются метели, а на дорогах образуются снежные заносы, рассказал сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «Облачно, снег, метель. Эти осадки растягиваются на двое суток: весь день 13 февраля и немножко 14 февраля пойдет. Но 14 февраля уже слабый снег останется. Некоторые прогнозы дают 20 мм за двое суток, но у нас норма февраля 36 мм. Но у нас уже на данный момент выпала половина нормы месячной, а если выпадет еще 20 мм, то в середине месяца мы выполним месячную норму, даже немножко перевыполним. Ветер днем будет усиливаться до 18 м/с, 13 февраля также ветер порывистый до 18 м/с, то есть при снеге это уже “метель” называется. Соответственно, заносы будут.

А температурный фон может быть чуть-чуть ниже нормы, но в целом ночью минус 12 – 17, днем минут 10 – 12 градусов.

В центре города может быть минус 9. И примерно такая же температура на 13 февраля остается».

Московские власти рекомендовали автомобилистам в ближайшие дни отказаться от поездок на личном транспорте. Уже 11 февраля ситуация на столичных дорогах весь день оставалась напряженной. Из-за множества мелких аварий особенно затруднено движение было в районе Садового и Третьего транспортного колец.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили, что из-за снегопада длительность утренних и вечерних часов пик может увеличиться примерно на полтора часа. Ситуация будет осложняться работой снегоуборочной техники, подчеркивает генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «12 февраля нас ждут очень серьезные проблемы с движением, потому что машин сейчас достаточно много, и если выпадет много осадков, проехать будет очень тяжело. Снегоуборочная техника выйдет на улицы как раз утром и днем убирать снег.

У них такая задача: они встают клином и убирают всю улицу, всю проезжую часть целиком. Их невозможно объехать.





Вот пока они едут, за ними скапливаются огромные заторы, так как скорость движения 20 – 30 км/ч или даже меньше. На выходных на крупных магистралях, на МКАДе, при подъездах к Москве будет движение больше затруднено, потому что люди стараются проводить свое время в поездках по магазинам, в Подмосковье, возможно. В самом городе будет движение намного лучше, чем 12 февраля».

Мэр города Сергей Собянин накануне также обратился к москвичам и призвал их быть внимательными и осторожными в ближайшие дни. По словам властей, для ликвидации последствий снегопада на улицы выведут 13,5 тыс. единиц спецтехники и еще 60 тыс. сотрудников городских служб, которые будут убирать улицы и снег на крышах.

Впрочем, как рассказал “Ъ FM” муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович, даже без аномальных снегопадов у коммунальных служб редко получается убирать снег оперативно.

«Удалось немножко пробежаться по району. Основные дороги они почистили чуть-чуть. Пешеходные дорожки заснеженные и скользкие, народ падает. С парковками та же самая история. Конечно, не расчищают. Машины стоят в сугробиках, пока еще не очень больших, но я полагаю, что если еще какой-то такой интенсивный снегопад, то сугробы будут побольше. Ничего нового, к сожалению.

Так и ожидалось, что у нас не будет такой экстренной чистки тротуаров от снегопада.

Мы уже привыкли, каждый год у нас снегопад, которого не было 50 лет. И я думаю, что ситуация особо не изменится», — сказал Денис Шендерович.

Впрочем, некоторую задержку с уборкой снега не исключали и сами городские власти. Заммэра Петр Бирюков предупредил, что на полное устранение последствий снегопада может потребоваться восемь дней.

Действительно, подобное количество осадков будет трудно ликвидировать оперативно, подчеркнула исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина: «Мы привыкли к тому, что у нас, допустим, 3-4-5 см выпадает, но сейчас же годовая норма осадков выпадает. В Москве закуплено такое невероятное количество техники, что все центральные магистрали и дворовые пути чистятся техникой. Ручного труда остается только там, куда действительно техника попасть не может, например, около подъездов или на парковках. Другое дело, что дворников не хватает, потому что мигранты не приехали в этом году. При этом у нас центральные магистрали все-таки вычищаются в первую очередь, и машины не стоят в пробках из-за того, что из-за снега проехать не могут, то за три-четыре дня с любой стихией можно справиться».

В МЧС предупредили, что на фоне сложных погодных условий на дорогах образуются заносы и накаты и объявили желтый, повышенный уровень опасности в регионе.

Судя по прогнозам синоптиков, снегопад полностью прекратится к началу следующей недели, тогда же в Москву вернутся морозы до 28 градусов ниже нуля.

Ульяна Миненкова