УФАС заинтересовали неплатежи за газ губахинской энергоснабжающей компании

Пермское УФАС начало проверку соблюдения антимонопольного законодательства ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ООО «ГЭКОМ»), которое уже более полугода не оплачивает поставки газа, обеспечивающего работу котельных, которые вырабатывают тепловую энергию для потребителей города.

Как сообщает пресс-служба УФАС, жалобу на губахинскую компанию подало ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». За полгода губахинские теплоэнергетики задолжали поставщику газа более 42 млн руб. Представленные газовиками документы показывают, что собираемость платежей за услуги теплоснабжения в 2020 году в Губахе превысила 70%. Расходы на приобретение газа для выработки тепла учтены в экономически обоснованном тарифе, по которому ООО «ГЭКОМ» реализует тепловую энергию потребителям. Таким образом, объективных причин, указывающих на затруднительное финансовое положение ООО «ГЭКОМ» и несостоятельность компании выполнять свои обязательства по оплате газа, не имелось.

«По факту неисполнения Губахинской энергоснабжающей компанией своих финансовых обязательств перед ООО „Газпром межрегионгаз Пермь“ между организациями возник гражданско-правовой спор, который обычно разрешается судом в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. В то же время антимонопольное законодательство запрещает доминирующим на рынке хозяйствующим субъектам извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения при осуществлении гражданских прав и обязанностей, тем более если такое поведение ущемляет права других субъектов предпринимательской деятельности или широкого круга потребителей,— пояснил заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.— Губахинская энергоснабжающая компания является монополистом на рынке теплоснабжения Губахи. Не исключено, что теплоэнергетики злоупотребили своим доминирующим положением, то есть перестали платить за газ, не опасаясь ограничения поставок голубого топлива, поскольку в этом случае могут быть ущемлены интересы потребителей тепла».

Если признаки нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, в отношении ООО «ГЭКОМ» будут приняты необходимые меры реагирования.