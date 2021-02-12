Основательница Bumble Уитни Вульф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером

Основательница сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд после IPO компании увеличила состояние до $1,6 млрд, подсчитал Forbes. Таким образом, она стала самой молодой женщиной, чье состояние превышает $1 млрд. Ей 31 год.

Уитни Вульф Херд принадлежит 11,6% Bumble. В четверг стартовала торговля акциями компании на Nasdaq. Цена акции на открытии выросла на 77% — до $76.

Госпожа Херд ранее была одним из руководителей и учредителей Tinder. Она ушла из компании в 2014 году и подала в суд на бывшего начальника. Она обвиняла его в угрозах.

Bumble отличается от других сервисов тем, что первыми писать сообщения могут только женщины. Сооснователем сервиса знакомств выступает российский миллиардер, создатель Badoo Андрей Андреев. В 2020 году господин Андреев вышел из бизнеса.