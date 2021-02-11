«Бавария» укротила «Тигрес»

«Бавария» пополнила коллекцию своих титулов званием победителя клубного чемпионата мира по футболу. В финале проходившего в Катаре турнира она обыграла — 1:0 — мексиканский «Тигрес».

Это был финал соревнований, которые когда-то — сначала в формате просто матча между обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка Либертадорес, потом в формате турнира с привлечением представителей всех континентов — представляли собой абсолютно равное соперничество европейской и южноамериканской футбольных школ, но в которых со временем воцарилась абсолютная гегемония Европы. В последний раз победитель Лиги чемпионов оступился в клубном чемпионате мира восемь лет назад — тогда бразильский «Коринтианс» одолел «Челси». С тех пор европейские гранды неизменно побеждали, чаще всего — без напряжения, в размеренном, энергосберегающем ключе. А воцарившаяся на первенстве тоска и предсказуемость даже заставили Международную федерацию футбола (FIFA) задумать его радикальную реформу, которая в ближайшие годы воплотиться в жизнь. И суть ее, естественно, в том, чтобы насытить чемпионат гигантами из Европы — с ними интереснее.

В нынешнем финале ее представитель, разумеется, тоже котировался намного выше соперника, которым стал не южноамериканский, а североамериканский клуб — мексиканский «Тигрес»: он в полуфинале справился с бразильским «Палмейрасом». Даже несмотря на обилие потерь у «Баварии»: положительные тесты на коронавирус оставили дома Леона Горрецку и Хави Мартинеса. Уже после полуфинальной встречи (в ней мюнхенцы, именно что явно экономя силы, разобрались с египетским «Аль-Ахли») из-за такого же теста на карантин отправился Томас Мюллер. А еще по каким-то «причинам личного характера» на поле не вышел Жером Боатенг. Все равно скромненький «Тигрес», в котором главная звезда — французский форвард-ветеран Андре Пьер Жиньяк, отправившийся в 2015 году в Мексику перезагружать карьеру, но отчего-то там, строго говоря, на футбольных задворках, задержавшийся, не выглядел и близко ровней немецкому монстру.

Между тем реальность оказалась для «Баварии» суровее ожиданий. «Тигрес» сразу удивил кусачестью. Кусался он, естественно, в основном благодаря как раз активному Жиньяку. А потом еще удивил плотностью — атакующая игра давалась «Баварии» с трудом. Эксперт BBC Стивен Уорнок, известный в прошлом футболист, впрочем, обращал внимание на качество катарского газона. По его мнению, игрокам «Баварии» приходилось к нему — жестковатому и не такому, скажем так, ухоженному, как европейские,— привыкать. А на излете 2022 года Катару, кстати, принимать чемпионат мира — уже «настоящий», не для клубов, а для сборных…

Ну и обстоятельства как-то были совсем не за «Баварию». Она, в конце концов, все-таки принялась создавать моменты, и Йозуа Киммих классным ударом с двух десятков метров попал в угол. Но голкипер Науэль Гусман, доказывая, что реагировать на мяч никогда не поздно, в том числе даже когда он уже пропущен, ринулся к арбитру Эстебану Остохичу и стал убеждать того, что Роберт Левандовский закрывал ему обзор, находясь в офсайде. Включился VAR — и шедевр Киммиха был отменен. А разные футбольные форумы заполнились яростными спорами по поводу того, прав был судья или нет: все-таки мяча Левандовский не касался.

А на исходе первого тайма Серж Гнабри отпасовал Лерою Зане, и тот пальнул, как и Киммих, без вариантов для Гусмана. Тут «Тигрес» выручила штанга.

Впрочем, аутсайдер все равно не устоял. «Бавария» после отдыха слегка добавила и уже вполне иногда походила на ту жестокую «Баварию», что летом проехалась катком по всем оппонентам в play-off Лиги чемпионов. Итогом натиска был навес Киммиха на Левандовского и удар бомбардира, отбитый Гусманом на готового подстроиться под отскок Бенжамена Павара. VAR изучал на предмет офсайда и этот эпизод, но на сей раз просмотр завершился благополучно для «Баварии» — гол засчитали.

Интрига между тем еще некоторое время жила. «Тигрес» в меру своих скромных возможностей пытался огрызаться, выпрашивал пенальти, переводил дух после смертельно опасных выпадов мюнхенцев (однажды напортачил Гусман, которому повезло, что мяч после удара Корентена Толиссо отскочил не в ворота, а в стойку). Но, конечно, «Бавария» очередной титул из рук не выпустила.

Алексей Доспехов