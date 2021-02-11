ЕСПЧ присудил выплаты семье экс-охранника Ахмата Кадырова, погибшего в колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию родственникам Аюба Тунтуева, бывшего охранника экс-президента Чечни Ахмата Кадырова. Тунтуев был осужден на 24 года по делу о теракте в селе Знаменском. В 2019 году его нашли мертвым в колонии ИК-6 во Владимирской области.

Родственникам Тунтуева назначена выплата €100 тыс., сообщила пресс-служба «Правовой инициативы» изданию «МБХ-медиа». Несколько лет осужденный жаловался на пытки со стороны сотрудников колонии. По словам Тунтуева, его заставляли подтвердил участие в незаконных вооруженных формированиях. Помимо семьи Тунтуева компенсацию присудили еще 12 заявителям, пострадавшим от пыток в полиции.

В пресс-службе УФСИН по Владимирской области ранее сообщали “Ъ”, что «12 марта в медицинской части ИК-6 было обнаружено тело осужденного с признаками совершенного акта суицида». Признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено, сообщали в ведомстве. Защита Тунтуева утверждала, что осужденный не думал о суициде, так как ждал решения Европейского суда по правам человека по его жалобе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бывший охранник Ахмата Кадырова не дождался ответа ЕСПЧ».