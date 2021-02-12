Учись или тормози

Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную уже в ближайшие годы вызовет беспрецедентные потребности страны в образовании. Быстрая автоматизация «фабрики мира» ставит под угрозу до 220 млн рабочих в КНР и от 22% до 40% внутренних мигрантов. По расчетам McKinsey&Co, приводящей такие оценки в отчете об этой проблеме, образовательный рынок страны, ранее росший на 16% в год, за десятилетие должен утроиться — или же стране грозит сильнейшая структурная безработица и спад роста.

Отчет «Как переквалифицировать Китай в постиндустриальную экономику» опубликован McKinsey Global Institute в январе 2021 года, и он описывает одну из самых крупных проблем в национальной экономике, важную на мировом уровне. Эксперты института рассматривают возможные сценарии постиндустриального роста КНР, принятого в стране официальной стратегией развития, на краткосрочном (до 2030 года) и более длинном (вплоть до 2050 года) временных отрезках — и анализируют вызовы, стоящие перед китайским рынком труда. Авторы отчета приходят к выводу о предстоящих крупнейших сдвигах в характере занятости в Китае — официальная стратегия, предполагающая до 2050 года догоняющий рост ВВП КНР до уровня в 70% от крупнейших развитых экономик (это годовой рост на уровне чуть менее 5%), должна вызвать смену профессии у десятков или сотен миллионов рабочей силы в стране и резко сократить спрос на внутреннюю миграцию в КНР.

Саму по себе «структурную безработицу» McKinsey&Co не упоминает, несмотря на то что речь идет именно о ней: без системы переквалификации рабочей силы и изменений на образовательном рынке КНР страна, с 1992 года создавшая крупнейшую в мире индустриальную экономику, столкнется именно с ней. Отчет в основном посвящен возможному дизайну будущего постиндустриального образовательного рынка в КНР.

КНР с 1992 года номинально увеличила расходы на образование в 50 раз и в настоящее время по доле образовательных расходов в ВВП (более 4%) несколько опережает Японию, Германию и Сингапур, существенно уступая Южной Корее, США и Великобритании. Образовательный рынок КНР растет на 16% в год последние годы, впрочем, в McKinsey полагают, что он должен вырасти к 2030 году в три раза — это необходимые расходы для того, чтобы обеспечить работой высвобождающихся «индустриальных» рабочих. Основная причина высвобождения — автоматизация производства, в самом неприятном (хотя и оптимистичном) сценарии «ранней» автоматизации предельное число нуждающихся в переобучении — 220 млн, в разных вариантах под угрозой от 22% до 40% рабочих мест внутренних мигрантов — их существование, занятость и заработки, по существу, являются основой и роста ВВП КНР, и внутренней стабильности страны, формально продолжающей коммунистический социальный эксперимент.

Китай, предупреждают эксперты, может стать «страной постоянно учащихся»: хотя образовательная система КНР с 1978 года в три этапа справлялась с текущими вызовами, сейчас речь идет о более быстрых изменениях и необходимости образовательных технологий для работающих поколений. Происходящее в принципе даст предсказуемый эффект: сверхбыстрый промышленный рост при политике полной занятости открыл экономике КНР возможность стать «фабрикой мира», но успехи мира в строительстве постиндустриального общества делают Китай наиболее уязвимой в мире страной в отношении этих эффектов. Не решить эту проблему КНР не имеет возможности: стабильность страны с множеством диспропорций в развитии последние 30 лет держится именно на высоком росте ВВП и внутренней миграции.

Дмитрий Бутрин