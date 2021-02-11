Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сообщил главе МИД России Сергею Лаврову о необходимости соблюдать минские соглашения по урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он сказал, что к их выполнению привязаны экономические санкции в отношении России.

Господин Боррель сказал, что в разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем выразил поддержку ЕС суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах. «Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить минские договоренности»,— сказал он после заседания Совета ассоциации Украина—ЕС (цитата по «Интерфаксу»). «Длительность наших экономических санкций против России остается привязанной к полному выполнению минских соглашений»,— сказал глава европейской дипломатии.

В заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам заседания Совета ассоциации, отмечено, что ЕС «подтвердил политике непризнания незаконной аннексии Россией автономной республики Крым и города Севастополя». Совет ассоциации отметил, что ЕС будет поддерживать усилия, которые предпринимаются в нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О тупике в работе ТКГ по Донбассу — в материале “Ъ” «Бесконтактная минская группа».