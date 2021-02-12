Патент особого назначения

Курултай Башкирии рассмотрит поправки в закон о патентной системе налогообложения, разработанные региональным правительством. Лоббирующее законопроект министерство финансов республики рассчитывает с его помощью компенсировать предстоящие выпадающие доходы бюджета. Вчера в профильном комитете Курултая состоялось жаркое обсуждение поправок между представителями правительства, депутатами и бизнес-омбудсменом республики Флюром Асадуллиным. Господин Асадуллин заявил, что Башкирия — единственный регион, решивший увеличить стоимость патента для предпринимателей в несколько раз. Лидер фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что после принятия поправок «все предприниматели уйдут в тень» и обвинил минфин в стремлении к «доходам ради доходов». Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова в свою очередь упрекнула критиков законопроекта в том, что они не принимают поправки, получая зарплату из бюджета. Опрошенные “Ъ” экономисты и юристы считают, что изменения увеличат налоговую нагрузку на бизнес.

Правительство Башкирии внесло на рассмотрение парламента поправки в региональный закон «О патентной системе налогообложения». Вчера на заседании профильного комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям законопроект представила министр финансов республики Лира Игтисамова.

Проект предлагает расширить с 67 до 85 позиций список предпринимателей, которые могут работать по патентной системе налогообложения, включив в него, например, производителей гончарной посуды, владельцев киосков, производителей мебели и деревянных лодок, мастеров по ремонту игрушек. Одновременно поправки устанавливают ограничения на получение патента и увеличивают территориальные коэффициенты, исходя из которых рассчитывается стоимость разрешения. Так, например, площадь сдаваемых предпринимателем в аренду помещений не должна превышать 120 кв. м для жилых и 500 кв. м для нежилых помещений, площадь торгового зала должна быть менее 150 кв. м.

Потенциальное число предпринимателей в Башкирии, которые могут перейти на патентное налогообложение, по данным минфина,— 15–16 тыс. По словам госпожи Игтисамовой, при соблюдении ряда условий такая система будет выгодна предпринимателям и снизит налоговую нагрузку. Для республиканского бюджета изменения, как рассчитывают в минфине, позволят частично покрыть выпадающие доходы: в 2021 году бюджет Башкирии недополучит порядка 900 млн руб. из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Законопроект поддержала председатель комитета, экс-министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. Она посетовала на то, что в Башкирии по патентной системе работает не очень много предпринимателей, тогда как, по ее мнению, «это удобно: оплатил один раз в год и дальше работаешь».

С критикой поправок выступил уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин. По его расчетам, поправки приведут к удорожанию патентов в несколько раз для тех предпринимателей, кто уже их получил. Так, по данным омбудсмена, в случаях, когда стоимость патента будет рассчитываться исходя из численности работников предприятия, он подорожает в 5–6 раз, при расчете на основании потенциально возможного дохода — до 2,5 раза. На 15–30%, по словам господина Асадуллина, возрастет стоимость патента из-за предполагаемого увеличения территориального коэффициента. Омбудсмен заявил, что изучил законодательную практику всех регионов России и ни один из них не принял нормы, повышающие стоимость патента.

Лидер фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что его фракция не поддержит законопроект. По словам депутата, «предприниматели сломают голову, чтобы понять, каким налогообложением воспользоваться, и уйдут в тень». Он предложил не менять законодательство и «оставить все, как есть», попеняв министру финансов на то, что та вместо поддержки бизнеса пытается на нем заработать, придерживаясь принципа «доходы ради доходов».

Госпожа Игтисамова в свою очередь упрекнула омбудсмена и депутата в том, что те не поддерживают законопроект, получая зарплату из бюджета. Если не принять поправки, не будет средств, чтобы финансировать программы помощи малому бизнесу, отметила она. «У нас лишних возможностей нет. Вы знаете нашу ситуацию и особенности исполнения местных бюджетов»,— сказала она.

По итогам обсуждения члены комитета решили поддержать законопроект и «мониторить» ситуацию. По предложению Риды Субханкуловой, депутаты создадут рабочую группу с участием представителей налоговой службы и будут отслеживать реакцию бизнеса на нововведения.

Адвокат адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Никита Болтинский полагает, что для большинства предпринимателей стоимость патентов увеличится. «Изменяются коэффициенты, на которые необходимо умножать потенциально возможный доход, чтобы определить стоимость патента. Раньше при средней численности 15 наемных работников применялся коэффициент 3, теперь нужно будет умножать на единицу средней численности наемных работников, то есть не на 3, а на 15. Также торговать в розницу теперь будет выгодно только тем, у кого площадь зала меньше 26 кв. м»,— отмечает он.

Экономист Всеволод Спивак считает, что предлагаемые поправки негативно отразятся на бизнесе, который сейчас «держится на грани». «Авторы проекта не понимают как работает бизнес,— заявил он.— Что это за позиция: сначала принять законопроект, а потом проводить мониторинг? Бизнес не может работать в среде, которая постоянно меняется».

Дарья Кучеренко