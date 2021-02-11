Bellingcat и The Insider связали предполагаемые отравления Навального и Кара-Мурзы

The Insider и Bellingcat опубликовали в четверг, 11 февраля, материал, в котором утверждают, что сотрудники российских спецслужб, ранее фигурировавшие в расследованиях предполагаемого отравления Алексея Навального, могут быть причастны к двум попыткам отравления российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Расследователи приводят ряд доказательств пребывания фигурантов в тех пунктах, где находился господин Кара-Мурза накануне отравления, и напоминают о его безуспешной попытке получить у ФБР доказательства отравления.

Расследователи напоминают, что Владимир Кара-Мурза-младший принимал участие в «подготовке и продвижении» закона Сергея Магнитского, принятого Конгрессом США в 2012 году и предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание финансовых активов российских чиновников, причастных, по мнению американских законодателей, к уголовному преследованию и смерти аудитора, арестованного в 2008 году. В подготовке и продвижении закона принимал участие также Борис Немцов (убит в Москве 27 февраля 2015 года). В конце мая 2015 года господин Кара-Мурза, которому на тот момент было 34 года, был госпитализирован в Москве с подозрением на сердечный приступ, однако непосредственно перед началом операции на сердце врачи пришли к выводу, что имеют дело с интоксикацией. После нескольких дней пребывания в реанимации Владимира Кара-Мурзу перевели в терапевтическое отделение 1-й Градской больницы, а в начале июля он перенес сложную медицинскую эвакуацию в США, которую оплатил Михаил Ходорковский. Господин Кара-Мурза заявил, что он уверен в преднамеренном отравлении, и попытался добиться возбуждения в России уголовного дела о покушении на убийство, но в Следственном комитете РФ его заявление фактически оставили без движения. Российская судмедэкспертиза отравление не подтвердила, хотя зарубежные лаборатории зафиксировали в организме Владимира Кара-Мурзы превышение нормы содержания ряда тяжелых металлов.

После выздоровления и реабилитации господин Кара-Мурза вернулся в РФ — и 2 февраля 2017 года был вновь госпитализирован в критическом состоянии в городскую клиническую больницу им. С. Юдина с такими же симптомами, как и в мае 2015-го. Главным врачом больницы был в тот момент Денис Проценко, ныне — главный врач «коронавирусной» клиники в Коммунарке, принимавший участие в спасении Владимира Кара-Мурзы в 2015 году. После выписки из больницы господин Кара-Мурза вновь проходил реабилитацию за рубежом. По его настоятельной просьбе, его биологические образцы были переданы в ряд зарубежных клиник и лабораторий для токсикологического анализа, в том числе в одну из американских лабораторий, аккредитованных ОЗХО. Тем не менее в 2018 году стало известно, что американские власти отказали господину Кара-Мурзе в передаче ему результатов исследования; добиться этого он не смог и после обращения в американский суд. В 2018 году сотрудник ФБР сообщил господину Кара-Мурзе, что «токсикологически значимых результатов» в его материалах выявлено не было; в рассекреченной части данных говорилось лишь о некотором превышении уровня бария. Позже материалы были переданы для исследования в другую клинику в США, но результаты пока не публиковались.

Расследователи связывают отказ американских властей передать господину Кара-Мурзе интересовавшие его материалы с визитом в Вашингтон высокопоставленных представителей российских спецслужб, в частности директора ФСБ Александра Бортникова: по мнению авторов материала, речь могла идти о некой неформальной сделке, результатом которой стал отказ ФБР публиковать результаты исследований. Расследователи указывают на случай отравления гражданина Болгарии Емельяна Гебрева в 2015 году: он передал свои образцы аккредитованной ОЗХО финской лаборатории, после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании в 2018 году попросил о дополнительных исследованиях, однако лаборатория перестала отвечать на запросы как со стороны господина Гебрева, так и со стороны прокуратуры Болгарии.

The Insider и Bellingcat связали предполагаемое отравление Алексея Навального с отравлениями Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах