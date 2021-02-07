США приостановили соглашения о возврате ищущих убежище в Сальвадор, Гватемалу и Гондурас

США приостановили действие соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом, которые давали право возвращать в эти страны людей, ищущих убежища в США, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что США инициировали полный выход из соглашений по истечению периода, указанного в каждом из соглашений.

«Соответствуя видению президента (США Джо Байдена. — “Ъ”), мы уведомили правительства Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, что Соединенные Штаты предпринимают эти меры для становления подхода к миграции в регионе, основанного на сотрудничестве и взаимном уважении»,— приводятся слова господина Блинкена на сайте Госдепартамента США.

Накануне о решении США объявлял МИД Гватемалы. «Правительство Гватемалы одобряет заявления президента Джо Байдена касательно приверженности его администрации к нашей стране и региону»,— заявили власти (цитата по Associated Press).

Договоренности было достигнуты при президенте США Дональде Трампе. Действие условий соглашения с Гватемалой было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Действия соглашений с Сальвадором и Гватемалой не успели вступить в силу. Associated Press отмечало, что к декабрю 2020 года из 939 жителей Гондураса и Сальвадора, отправленных из США в Гватемалу, только 20 человек подали прошения об убежище в стране. Ни одно из них удовлетворено не было.