Московская регистрация

Часто на аукционах всплывают любопытные артефакты, как этот вот дореволюционный снимок. Автомобиль на фото легко узнаваем – три таких «Мерседеса» в 1910 году принимали участие в пробеге на Императорский приз по маршруту Петербург – Киев – Москва – Петербург и завоевали почти все главные призы, а после окончания пробега нашли новых владельцев в России. Историю одного из них можно проследить по нескольким признакам.

Иван Баранцев

За рукояткой «кривого стартера» едва различим номерной знак с цифрами 1028. Определить его не так сложно: принятый в Московской городской управе шрифт ни с чем не спутаешь, а до революции в городе было не так много «Мерседесов». По спискам автовладельцев находится и хозяин – Алексей Алексеевич Новиков. Он проживал в Иваново-Вознесенске, но «Мерседес» зарегистрировал в Москве.

На капоте видна шильда Императорского российского автомобильного общества, где Новиков состоял с 1910 года, а также Московского автомобильного общества и еще одного объединения, очевидно, что Первого русского автомобильного клуба. А в интернете еще нашлась информация, что потомственный почетный гражданин Новиков с 1908 года был и действительным членом Российского фотографического общества.

Личность персонажа на фото неизвестна. Не исключено, что это Алексей Алексеевич собственной персоной, а может быть, его шофер. В прессе тех лет не нашлось портрета автомобилиста, принимавшего участие в нескольких мероприятиях, таких как пробег на Императорский приз Петербург – Севастополь и пробег Москва – Рига с одноверстной гонкой в Роденпойсе в 1911 году, а также поездка из Москвы в Петербург в 1912 году.

Все три фары на автомобиле закрыты защитными конусообразными колпаками, предохраняющими стекла от встречных камней. Большой центральный прожектор позволяет определить примерную датировку: он есть на снимках из поездки в Петербург в 1912 году и отсутствует на пробеге в Ригу годом ранее, когда Mercedes вообще был светлого цвета. Судьба автомобиля и его владельца после революции неизвестна.