Инвестора гонят с берега

Жители Новороссийска записали видеообращение председателю Верховного суда РФ с жалобой на пропажу дела, которое должно решить судьбу Волочаевского пляжа. Речь идет об отрезке берега, на котором планируют построить терминал по перевалке навалочных грузов. Участок был передан в частные руки в 2016 году по решению Октябрьского райсуда Новороссийска. Однако в 2019 году региональное управление Росимущества оспорило сделку в краевом суде. Началась череда новых судебных разбирательств. В октябре Четвертый кассационный суд должен был вернуть его на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, однако информация о движении дела исчезла. Инвестор проекта уверяет, что участок приобретен на законных основаниях.



В феврале 2021 года инициативная группа новороссийцев, выступающая против строительства терминала по перевалке навалочных грузов на месте Волочаевского пляжа, записала видеообращение к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. В видео жители города сообщили, что на протяжении четырех месяцев им ничего неизвестно о движении судебного дела, от которого, по их мнению, зависит судьба пляжа. Речь идет об оспаривании сделки 2016 года по передаче данного участка в частную собственность.

«Дело в том, что в 2016 году данный участок, часть которого является федеральной собственностью, по решению Октябрьского районного суда был передан в собственность ООО «Стройтраст». Далее его перепродали. В 2019 году региональное управление Росимущества восстановило сроки исковой давности на обжалование решение суда, оспорило сделку, и ее признали незаконной. Осенью 2020 года Четвертый кассационный суд должен был вернуть дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Ленинский райсуд Новороссийска. Но информация о движении дела исчезла из общего доступа, а само оно потерялось, - рассказывает “Ъ-Кубань” один из активистов Роман Стрелец.

Через сутки после размещения видео в сети дело нашлось. В Ленинском районном суде Новороссийска “Ъ-Кубань” рассказали, что документы поступили к ним на прошлой неделе из Октябрьского райсуда. Однако рассмотрены еще не были.

История противостояния жителей Восточного района Новороссийска и инвестора морского терминала началась в июне 2020 года. Новость о том, что ООО «Порт Виктория» намерено построить на восточном берегу Цемесской бухты, в районе так называемого Волочаевского пляжа (несанкционированного места отдыха жителей Восточного района) терминал по перевалке навалочных грузов, вызвала негативную реакцию жителей.

По их словам, на этом месте с советских времен существует «народный пляж». Свой протест люди выражали по-разному: писали обращения главе города Игорю Дяченко, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а также устраивали одиночные пикеты и собирали подписи против строительства. В октябре записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили обеспечить им свободный доступ к береговой полосе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Виктория» зарегистрировано в Новороссийске в апреле 2019 года. Уставной капитал компании составляет 75 млн руб. Генеральным директором является Руслан Лисовой, учредителями – Артем Колчекьян и ООО «Порт Инвест».

Мэр Новороссийска отметил, что данный участок берега является технической зоной, рядом расположены крупные промышленные объекты и объекты стратегического назначения (торговый и военный порты), а значит купаться здесь категорически запрещено.

Но у активистов есть второй аргумент: появление терминала усугубит ситуацию с экологией и транспортной нагрузкой в Восточном районе, так как его хотят построить в непосредственной близости от жилых домов – на расстоянии 80-120 м.

Грузооборот терминала составит 2,5 млн т в год, объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд руб., рассказал “Ъ-Кубань”, генеральный директор компании Руслан Лисовой. В планах инвестора переваливать через новый порт зерно и металл в чушках.

Руслан Лисовой уверяет, что участок, на котором запланировано строительство терминала, находится в собственности и строительство законно: «Участок мы купили официально. Назначение участка соответствует строительству порта. Меня, как собственника, еще ни к каким судебным разбирательствам не привлекали, я не являюсь там ни истцом, ни ответчиком. Суды какие-то идут, но не за право собственности на земельный участок, а по поводу оспаривания сделок 2015-16 гг. Передо мной был добросовестный покупатель, он более трех лет был собственником, если даже будет принято решение, что в 2016 году администрация не имела права передавать в собственность госимущество, участок, который находится в собственности более трех лет, не изымут. Таково законодательство. Мы в любом случае построим терминал».

Кроме того, он отметил, что предлагал обсудить возможность организации автобусного маршрута до пляжа в Кабардинке специально для жителей Восточного района. Но активисты не поддержали диалог.

По мнению члена Экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко, строительство терминала на данном участке – меньшее из зол: «Это лучше, чем промзону растянут дальше, так как начнут страдать экосистемы, в том числе фисташковое редколесье. Когда такие промышленные объекты размещены компактно, за ними проще осуществлять контроль. А устраивать пляж в промзоне – это совершенно недопустимо». Эколог подчеркнул, что людей в принципе необходимо переселять из этого промышленного района, давно непригодного для проживания.

Наталья Решетняк