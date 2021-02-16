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Фото: Jeep

Универсальный солдат

Или как военные навыки могут пригодиться на гражданке

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 58

Это было в конце девяностых. Мы с приятелем зашли в магазин армейского снаряжения где-то на окраине Москвы и разглядывали на витрине шишковатые такие перчатки без пальцев. Типа, что удобная какая вещь. Выглядят брутально. Можно не стереть ладони о руль внедорожника. И одновременно не промахиваться по кнопкам мобильных телефонов Motorola, которые у нас уже были.


Григорий Митин


Наши рассуждения вслух прервал продавец. Даже не пытаясь скрыть своего презрения – будто за плечами у него были Афган и первая чеченская, – он процедил: «Эти перчатки нужны только для работы, больше они ни на что не годятся…» Я смотрел по телевизору репортажи из горячих точек и потому догадался, что «работа» тут имелась в виду «работаем вон по той высотке» или что-то в этом роде.



Приблизительно тогда же я уговорил своего отца, поселившегося в деревне, где зимой иногда во всей округе ни души, купить на всякий случай ружье. Приобрели мы КО98 – под этим именем в охотничьих магазинах продавали немецкие карабины Mauser 98k, доставшиеся Советской армии в качестве трофеев. К счастью, для чего покупали, оружие не пригодилось. Да и стреляли из него пару раз всего – по пенькам в лесу. Спустя пять лет вместо перерегистрации уступили винтовку знакомому охотнику. Но тот от него избавился еще быстрее: «неудобное», «шумное». То, что конструировалось с целью стрелять по людям, «на кабана» явно не годилось.

Со складов


Но бывают и исключения, конечно. У вас наверняка есть знакомые, которые в повседневной мирной жизни используют армейские вещи: куртку, высокие ботинки на шнуровке или тактический рюкзак. Имеется в виду, конечно же, не стилизация «под милитари», а именно предметы, спроектированные и изготовленные для военнослужащих. Почему гражданские люди так поступают? Для того, чтобы компенсировать в себе недостаток мужественности? Может быть. Но, скорее всего, причина иная.

На протяжении веков все, что выпускалось для армии, за редким исключением имело выверенную эргономику, практичность и долговечность. А все, что годится для военного похода, с многократным запасом подойдет и для мирного времени. Примеров подобного можно привести множество. Это и не гаснущие даже на сильном ветру зажигалки Zippo. И очки-«пилоты». Ну или «тушенка» в жестяной банке – почему нет? Сюда же можно отнести и армейский внедорожник марки Jeep, чье имя давно уже стало нарицательным.

Поглощение энергии


Нынешний Wrangler, конечно же, не Willys. Но кое-что осталось. Я не о семи ламелях на радиаторной решетке. И не об изображениях маленьких «Виллисов», как бы невзначай раскиданных по всему салону и кузову. В машину не садишься, а именно что «влезаешь». За рулем посадку тоже удобной не назовешь – настоящее «рабочее место водителя», как пишут коллеги из отраслевых журналов. На центральной консоли – куча тумблеров и крутилок, вопреки нынешнему тачскринному минимализму. Зато все это оформлено нарочито брутально – чего стоят, например, настоящие болты на рычаге переключения передач, поручнях и рамке дисплея информационно-развлекательной системы. А некоторые из торчащих болтов тут не для красоты, а для того, чтобы ты их крутил специально прилагающимися к автомобилю инструментами. Не будем забывать, что Jeep Wrangler является единственным на рынке оригинальным внедорожником с полностью открытым верхом. К слову, снять здесь можно не только крышу, но и двери. Вместе с зеркалами заднего вида.

«Ну а зачем джипу зеркала на бездорожье?» – спросите вы. А я отвечу, что очень даже нужны. Мой коллега Николай еще в прошлом веке ехал на «Ниве» поперек Африки в каком-то автопробеге. Так вот, он рассказывал, как они там охлаждали воду во время длинных прогонов по пустыне. Мочили полотенце, заворачивали в него бутылку с водой и привязывали этот кокон к зеркалу. На солнце вода испарялась, а бутылка из-за этого немного остывала. Не верите? Так вы это в школе проходили – «поглощение энергии при испарении жидкости». Посмотрите в сети. Как говорил тот же Коля, когда у кого-то что-то не получалось по технике: «Read the fucking manual». Якобы так рекомендовали друг другу британские военные, когда начинали эксплуатировать первые «лэндроверы».

С Jeep Wrangler, кстати, та же история: чтобы полностью задействовать весь потенциал этого автомобиля, надо много чему учиться – в том числе изучать «мануалку», которая тут толщиной с два пальца… о бездорожье, почти весь перчаточный ящик занимает. То есть те самые перчатки, которые «для работы», могли бы в нем уже и не поместиться.

Служба тыла


Есть новость для тех, кто считает мытье машины «мужским занятием» и заезжает на мойки самообслуживания. У нового Wrangler полностью моющийся салон. Надо только не забыть закрыть специальным резиновым чехлом экран информационно-развлекательной системы.

Есть новость для тех, кто считает мытье машины «мужским занятием» и заезжает на мойки самообслуживания. У нового Wrangler полностью моющийся салон. Надо только не забыть закрыть специальным резиновым чехлом экран информационно-развлекательной системы.

Фото: Jeep

Но справедливости ради надо сказать, что Jeep Wrangler последнего поколения, стартовавшего в 2017 году, все же гораздо ближе к реалиям гражданской жизни, чем все его предшественники.

В рулевое колесо встроены кнопки управления аудиосистемой, голосового управления и переключения скорости, то есть у водителя нет необходимости выпускать рулевое колесо из рук. Впервые Jeep Wrangler получил кнопку запуска двигателя с герметичной окантовкой, расположенную в непосредственной доступности для водителя. Обтянутые винилом внутренние панели дверей водителя и переднего пассажира радуют мягкостью и удлиненными подлокотниками. В качестве опции предлагается подогрев и передних сидений, и рулевого колеса. Сенсорные дисплеи, удобные ручки управления климатической системой, возможность подключить смартфон с Android или iOs, USB-порты не только в передней части салона, но и еще два – для задних пассажиров. А еще стандартные 12-вольтовые розетки по всему салону. А еще целый ряд вещевых отсеков, вместительные и прочные сетчатые карманы на внутренней стороне дверей, подстаканники и множество вариантов размещения мобильных телефонов.

А еще новый Wrangler снабдили целым рядом систем и функций активной и пассивной безопасности: системой контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, системой помощи при парковке с передними и задними парковочными датчиками, камерой заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий… И ничего в этом зазорного, конечно же, нет. Чтобы уверенно двигаться вперед, нужно иметь надежный тыл. Это вам подтвердит любой военный.

Jeep Wrangler 2.0 Turbocharged Rubicon
Двигатель, тип бензиновый, 4R
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 272 при 5250
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 3000
Дорожный просвет, мм 252
Максимально допустимая глубина преодолеваемого брода, мм 760
Максимальная масса прицепа, кг 2495
Емкость топливного бака, л 81
Цена в России, руб. от 4 540 000
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