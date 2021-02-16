Универсальный солдат

Это было в конце девяностых. Мы с приятелем зашли в магазин армейского снаряжения где-то на окраине Москвы и разглядывали на витрине шишковатые такие перчатки без пальцев. Типа, что удобная какая вещь. Выглядят брутально. Можно не стереть ладони о руль внедорожника. И одновременно не промахиваться по кнопкам мобильных телефонов Motorola, которые у нас уже были.

Григорий Митин

Наши рассуждения вслух прервал продавец. Даже не пытаясь скрыть своего презрения – будто за плечами у него были Афган и первая чеченская, – он процедил: «Эти перчатки нужны только для работы, больше они ни на что не годятся…» Я смотрел по телевизору репортажи из горячих точек и потому догадался, что «работа» тут имелась в виду «работаем вон по той высотке» или что-то в этом роде.

Приблизительно тогда же я уговорил своего отца, поселившегося в деревне, где зимой иногда во всей округе ни души, купить на всякий случай ружье. Приобрели мы КО98 – под этим именем в охотничьих магазинах продавали немецкие карабины Mauser 98k, доставшиеся Советской армии в качестве трофеев. К счастью, для чего покупали, оружие не пригодилось. Да и стреляли из него пару раз всего – по пенькам в лесу. Спустя пять лет вместо перерегистрации уступили винтовку знакомому охотнику. Но тот от него избавился еще быстрее: «неудобное», «шумное». То, что конструировалось с целью стрелять по людям, «на кабана» явно не годилось.

Со складов

Но бывают и исключения, конечно. У вас наверняка есть знакомые, которые в повседневной мирной жизни используют армейские вещи: куртку, высокие ботинки на шнуровке или тактический рюкзак. Имеется в виду, конечно же, не стилизация «под милитари», а именно предметы, спроектированные и изготовленные для военнослужащих. Почему гражданские люди так поступают? Для того, чтобы компенсировать в себе недостаток мужественности? Может быть. Но, скорее всего, причина иная.

На протяжении веков все, что выпускалось для армии, за редким исключением имело выверенную эргономику, практичность и долговечность. А все, что годится для военного похода, с многократным запасом подойдет и для мирного времени. Примеров подобного можно привести множество. Это и не гаснущие даже на сильном ветру зажигалки Zippo. И очки-«пилоты». Ну или «тушенка» в жестяной банке – почему нет? Сюда же можно отнести и армейский внедорожник марки Jeep, чье имя давно уже стало нарицательным.

Поглощение энергии

Нынешний Wrangler, конечно же, не Willys. Но кое-что осталось. Я не о семи ламелях на радиаторной решетке. И не об изображениях маленьких «Виллисов», как бы невзначай раскиданных по всему салону и кузову. В машину не садишься, а именно что «влезаешь». За рулем посадку тоже удобной не назовешь – настоящее «рабочее место водителя», как пишут коллеги из отраслевых журналов. На центральной консоли – куча тумблеров и крутилок, вопреки нынешнему тачскринному минимализму. Зато все это оформлено нарочито брутально – чего стоят, например, настоящие болты на рычаге переключения передач, поручнях и рамке дисплея информационно-развлекательной системы. А некоторые из торчащих болтов тут не для красоты, а для того, чтобы ты их крутил специально прилагающимися к автомобилю инструментами. Не будем забывать, что Jeep Wrangler является единственным на рынке оригинальным внедорожником с полностью открытым верхом. К слову, снять здесь можно не только крышу, но и двери. Вместе с зеркалами заднего вида.

«Ну а зачем джипу зеркала на бездорожье?» – спросите вы. А я отвечу, что очень даже нужны. Мой коллега Николай еще в прошлом веке ехал на «Ниве» поперек Африки в каком-то автопробеге. Так вот, он рассказывал, как они там охлаждали воду во время длинных прогонов по пустыне. Мочили полотенце, заворачивали в него бутылку с водой и привязывали этот кокон к зеркалу. На солнце вода испарялась, а бутылка из-за этого немного остывала. Не верите? Так вы это в школе проходили – «поглощение энергии при испарении жидкости». Посмотрите в сети. Как говорил тот же Коля, когда у кого-то что-то не получалось по технике: «Read the fucking manual». Якобы так рекомендовали друг другу британские военные, когда начинали эксплуатировать первые «лэндроверы».

С Jeep Wrangler, кстати, та же история: чтобы полностью задействовать весь потенциал этого автомобиля, надо много чему учиться – в том числе изучать «мануалку», которая тут толщиной с два пальца… о бездорожье, почти весь перчаточный ящик занимает. То есть те самые перчатки, которые «для работы», могли бы в нем уже и не поместиться.

Служба тыла

Есть новость для тех, кто считает мытье машины «мужским занятием» и заезжает на мойки самообслуживания. У нового Wrangler полностью моющийся салон. Надо только не забыть закрыть специальным резиновым чехлом экран информационно-развлекательной системы. Фото: Jeep

Но справедливости ради надо сказать, что Jeep Wrangler последнего поколения, стартовавшего в 2017 году, все же гораздо ближе к реалиям гражданской жизни, чем все его предшественники.

В рулевое колесо встроены кнопки управления аудиосистемой, голосового управления и переключения скорости, то есть у водителя нет необходимости выпускать рулевое колесо из рук. Впервые Jeep Wrangler получил кнопку запуска двигателя с герметичной окантовкой, расположенную в непосредственной доступности для водителя. Обтянутые винилом внутренние панели дверей водителя и переднего пассажира радуют мягкостью и удлиненными подлокотниками. В качестве опции предлагается подогрев и передних сидений, и рулевого колеса. Сенсорные дисплеи, удобные ручки управления климатической системой, возможность подключить смартфон с Android или iOs, USB-порты не только в передней части салона, но и еще два – для задних пассажиров. А еще стандартные 12-вольтовые розетки по всему салону. А еще целый ряд вещевых отсеков, вместительные и прочные сетчатые карманы на внутренней стороне дверей, подстаканники и множество вариантов размещения мобильных телефонов.

А еще новый Wrangler снабдили целым рядом систем и функций активной и пассивной безопасности: системой контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, системой помощи при парковке с передними и задними парковочными датчиками, камерой заднего вида с функцией построения на дисплее направляющих линий… И ничего в этом зазорного, конечно же, нет. Чтобы уверенно двигаться вперед, нужно иметь надежный тыл. Это вам подтвердит любой военный.