Власти Индии пригрозили штрафами и лишением свободы руководству Twitter

В ходе нарастающего конфликта между правительством Индии и Twitter индийские власти пригрозили руководителям местного подразделения соцсети штрафами и тюрьмой, сообщает The Times. Twitter отказалась удалить отдельные аккаунты людей, которых индийские власти обвиняют в распространении недостоверной информации и контента в поддержку акций протеста фермеров, проходящих в стране в последние месяцы. В ходе акций сотни человек получили ранения, один погиб.

Власти страны потребовали от Twitter удалить более 1100 аккаунтов, распространявших информацию под хештегом #farmergenocide. Однако в числе указанных оказались также аккаунты критиков правительства, политических комментаторов, журналистов. Поначалу соцсеть заблокировала все указанные аккаунты, но после возмущений индийской общественности разблокировала.

Министерство электроники и информационных технологий Индии направило соцсети приказ о блокировании аккаунтов, пригрозив в противном случае судебным преследованием, которое может привести к штрафам или лишению свободы руководства компании. Twitter удалила лишь чуть более 500 аккаунтов, которые явно нарушали правила платформы, а также приняла ряд других мер во исполнение требований властей. Но, как пояснили в Twitter, в соответствии «с принципами защиты свободы слова мы не предприняли никаких действий в отношении аккаунтов, которые принадлежат новостным медиа, журналистам, активистам и политикам». «Если сделать так, как от нас требуют, мы считаем, это нарушило бы их право на свободу слова в соответствии с индийскими законами»,— подчеркнули в компании.

В заявлении индийского министерства по этому поводу отмечается, что «министр глубоко разочарован тем, как Twitter с неохотой, недовольно и с большой задержкой выполнила часть приказа правительства», и министр напомнил компании о том, что в Индии конституция и законы превыше всего и Twitter должна соблюдать в этой стране ее законы независимо от того, какие у нее самой правила и нормы.

Алена Миклашевская