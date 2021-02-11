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Фото: Richard Mille

«Richard Mille удается остаться оригинальным»

Анна Минакова — о гоночной команде бренда

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Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как компания поддерживает автоспорт.


Многие бренды поддерживают различные автомобильные гонки. Но даже тут Richard Mille удается остаться оригинальным. Так, много лет назад он объявлял о поддержке чисто женских гонок — занятного мероприятия, на котором зашкаливало количество розовых автомобилей и такого же цвета формы гонщиков.

Теперь, не изменяя себе, он поддерживает женский экипаж, правда, уже не на женских гонках, а на знаменитых соревнованиях на выносливость «24 часа Ле-Мана». В прошлом году команда Richard Mille Racing попала в десятку лучших европейской серии. Теперь от трех гонщиц ждут новых побед. Бейтске Виссер, София Флерш и Татьяна Кальдерон очень молоды. Самой младшей из них 20 лет, а самой старшей — 27 лет. В этом году команда Richard Mille примет участие в шести этапах чемпионата мира FIA по гонкам на выносливость, кульминацией которого станут «24 Часа Ле-Мана». Пройдут они 12-13 июня.

Вот что рассказывает Бейтске Виссер: «Прошлый год получился совершенно суматошным из-за COVID-19 и того, что я пришла в сезон поздно. Но я получила огромное удовольствие от работы со всеми членами нашей команды. Думаю, нам очень пригодится накопленный опыт в этом году в чемпионате мира FIA по автогонкам на выносливость». Что ж, посмотрим на результаты.

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