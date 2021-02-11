Жителя Ростовской области осудили за внедрение вредоносного файла в электронную почту администрации района

Батайский городской суд признал 34-летнего Руслана Бабаева виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что Бабаев Именно он с помощью программы, которая предназначена для создания вредоносных компьютерных программ, создал файл, дающий возможность получить незаконный доступ к компьютерной информации. Бабаев отправил его на официальную электронную почту администрации Багаевского района. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, мужчина действовал из корыстных побуждений. «При этом у него не было четкого понимания, как заработать деньги, имея доступ к почте администрации. Злоумышленник рассчитывал, что скачает информацию и уже будет смотреть, как использовать и кому продавать»,— рассказал источник.

Суд назначил Руслану Бабаеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. руб.

Наталья Шинкарева