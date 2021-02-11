Пассажирские авиаперевозки на Кубани выросли на 7,2%

В январе на Кубань авиатранспортом прибыли 488 тыс. человек, покинули регион около 450 тыс. человек. Общее количество перевезенных пассажиров составило 938 тыс, что на 7,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края со ссылкой на данные аэропортов.

Через краснодарский аэропорт было отправлено 141 тыс. человек (77,6% к январю 2020 года), прибыло - 127 тыс. человека (69,1%) Из Сочи улетели 310 тыс. пассажиров (131,8%), прибыли 291 тыс. человек (127,8%). Аэропорт Анапы отправил 29 тыс. человек (127,1%), принял 24 тыс. человека (118,6%). Через аэропорт Геленджик было отправлено 7 тыс. человек (в 14 раз к январю 2020 года), прилетели 6 тыс. человек (рост в 11,5 раз).

Андрей Ульченко