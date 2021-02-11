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В Петербурге снизилось количество строящихся апартаментов

За год в Петербурге на 11%, до 25,4 тыс. юнитов, снизилось количество апартаментов, находящихся в стадии строительства. По данным аналитиков, совокупная площадь апартаментов сократилась на 18,3%, до 786,2 тыс. кв. м.

В настоящее время средняя площадь одного петербургского юита составляет 30,9 кв. м, годом ранее она была на три «квадрата» больше.

Как заявил генеральный директор компании Р-ФИКС Игорь Петров, снижение количества апартаментов связано с переходом застройщиков на счета эскроу. Количество лотов, представленных на рынке с каждым месяцем снижается. При этом сокращение площадей выгодно как для продажи, так и для эксплуатации.

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