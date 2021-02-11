В Норильске задержан вербовщик террористической группировки

В Красноярском крае сотрудниками органов госбезопасности задержан сторонник запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным чекистов, норильчанин, который проникся идеями радикального ислама, вербовал новобранцев, готовых отправиться в «горячие» точки для оказания медицинской помощи боевикам. У подозреваемого оперативники изъяли экстремистская литература и флаг ИГ, средства связи. Против рекрутера ИГ завели уголовное дело по ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности, санкция — до 20 лет заключения). Сколько человек он успел завербовать, не сообщается.

Илья Николаев