«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чем хороши процедуры для пар и куда стоит заглянуть, если вы выбрали спа-сценарий празднования Дня святого Валентина.

Долгий поиск идей, как пооригинальнее провести 14 февраля, может испортить праздник задолго до его начала. Есть один из нетривиальных и полезных вариантов — это отправиться на процедуру в спа. Мы задали несколько вопросов управляющим московских спа-пространств и выяснили, какие новые парные ритуалы они придумали в этом году для любителей ЗОЖ-романтики.

Vnukovo Spa & Beauty

Симонов Александр, управляющий Vnukovo Spa & Beauty:

«Парные процедуры популярны всегда и не только на 14 февраля. Сейчас вырос спрос на спа-ритуалы на косметике La Sultan de Saba и, продолжая восточную тематику, массаж драгоценными камнями, который берет начало из аюрведы. От этих процедур буквально "веет" релаксом, романтикой, и поэтому пары выбирают именно их. Кроме того, замечу, что скоростной ритм жизни, социальные сети оказывают на нас сильное воздействие, поэтому пары ищут уединения и хотят побыть наедине с друг с другом».

Идеи на 14 февраля:

Релаксирующий часовой массаж для двоих с джакузи и сауной. Кроме того, 14 февраля всех влюбленных ждет комплимент в местном ресторане Vesna — малиновый десерт. Музыкальное сопровождение вечера — DJ Sergey.

Центры медицинского велнеса Wellcure & Float

Владимир Котенев, основатель студий, флоат-терапевт:

«Спрос на парные процедуры есть, и он огромный! В нашей студии есть несколько программ для пар. Сейчас многие границы закрыты, поэтому есть круглогодичный запрос на отдых, релакс и восстановление сил в пределах России. Флоатинг в открытом бассейне можно сравнить с персональным море в городе».

Идеи на 14 февраля:

«Флоатинг дуэт», программа «Полное погружение дуэт», массаж тела персонально для каждого (60 мин.) и флоатинг вдвоем (60 мин.). Также можно выбрать классический, лимфодренажный или расслабляющий массажи, специальный массаж для беременных. Программа «Полная перезагрузка дуэт»: массаж тела и лица персонально для каждого (90 мин.), дополненные флоатингом вдвоем (60 мин.).

Encore Spa

Мария Кузянина, управляющая Encore Spa:

«Наибольшей востребованностью среди пар пользуются массажи, как отличный способ расслабиться и перезагрузиться. Такое времяпрепровождения отлично сближает людей и оставляет приятные воспоминания на долгое время. А если мы говорим о жителях «Москва-Сити» (где находится наш клуб), то для них спуститься на лифте в домашних тапочках в наш салон — привычная и комфортная история. И, конечно, когда нет возможности так свободно летать за границу, как раньше, многие проводят время в Москве, а наше спа-направление является особенно популярным».

Идеи на 14 февраля:

Релакс-уход для тела горячими раковинами by St. Barth как процедура для особенного случая и максимального расслабления. Завершением расслабляющего мини-ретрита в спа-комплексе станет травяной чай или фруктовые смузи в Encore Cafe.

Ирина Кириенко