Прокуратура проверит воспрепятствование передачи прав на землю под ЖК «Победа»

Правомерность действий застройщиков саратовского ЖК «Победа» проверит прокуратура. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил глава города Михаил Исаев.

В своем Instagram глава города отметил, что у него сложилось мнение, застройщики «воспрепятствуют передаче прав на земельные участки потенциальному инвестору, имеющему возможность закончить строительство жилого комплекса», и их действия «могут повлечь нарушение прав граждан».

Участниками долевого строительства ЖК «Победа» являются 323 человека.

Марина Ковалева